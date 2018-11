De grootste fouten die je maakt als je gezond wilt eten Marie-Louise Hoogendoorn

29 november 2018

10u02

Bron: AD 0 Fit & Gezond Gezond eten kan lastig zijn. Je doet zo je best, maar er zijn klassieke fouten die veel mensen maken. Diëtist Anneleen Visser vertelt.

Vals spelen

Na een hele week goed bezig te zijn geweest, kan de neiging om je in het weekend volledig te laten gaan, des te groter zijn. Een té strikt eetpatroon blijkt in de praktijk lastig vol te houden. Volgens diëtist en voedingsdeskundige Anneleen Visser is het daarom aan te raden om jezelf af en toe te laten gaan.



“Kies iets wat je lekker vindt en de moeite waard is. Sta jezelf dat toe en voel je er niet schuldig over. Daarna kun je het vaak weer prima volhouden. Je kunt beter één cheatmeal hebben dan een cheatday of cheatweekend. Dat scheelt weer een hoop kilocalorieën.”

Koolhydraten schrappen

Sommige mensen zweren erbij: een dieet waarbij je eiwitten en groenten eet, en alle koolhydraten vermijdt. Volgens het Voedingscentrum werkt dit echter averechts. “Koolhydraten uit volkorenbrood, zilvervliesrijst en volkorenpasta, zorgen voor verzadiging, waardoor je minder snel grijpt naar ongezonde tussendoortjes. Bovendien zitten de kilo’s er zo weer aan als mensen ermee ophouden”, aldus Patricia Schutte van het Voedingscentrum.



Volgens Visser kan het dieet op de korte termijn resultaat opleveren, maar is het niet zonder risico. “Je moet wel aanvullende supplementen gebruiken. Brood bevat bijvoorbeeld veel jodium, je bouwt snel een tekort op als je dit weglaat.”

Calorieën weg sporten

Naar de fitness gaan kunnen we alleen maar aanmoedigen. Maar wanneer je het ziet als een middel om daarna te mogen eten wat je wilt, boek je geen resultaten, meent Visser. “Je moet juist je voedingsinname in de gaten houden. Anders is het zonde. Eet zodat je voldoende energie hebt en zodat je goed kunt trainen. Zo vermijd je ook dat je na je training de verbrande kilocalorieën erbij gaat eten.”

Alle calorieën zijn hetzelfde

Dat sommige producten evenveel kilocalorieën bevatten, hoeft niets te zeggen over de kwaliteit van het product. Een goed voorbeeld hiervan zijn noten: die bevatten in verhouding veel kilocalorieën, maar zijn qua samenstelling veel beter dan een handje chips, volgens Visser. “Of bijvoorbeeld vette vis in plaats van varkensvlees bij de warme maaltijd. Zalm bevat ook veel kilocalorieën door de hoeveelheid vet, maar heeft een betere samenstelling door de onverzadigde vetzuren.”

Variatie

Steeds weer hetzelfde eten omdat je gezond bezig wilt zijn, zoals kip, broccoli of zoete aardappelen, is voor de variatie in voedingsstoffen niet aan te raden. “In de praktijk geef ik mensen geen dieet, maar laat ik ze hun leefpatroon aanpassen. Het is onmogelijk om tot je 85ste elke dag weer hetzelfde te eten. Dat gaat vervelen en is daarom niet wenselijk.’’