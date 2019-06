De globale gids voor geluk: van het Deense Hygge tot het Japanse Ikigai Valérie Wauters

06 juni 2019

14u52

Bron: HuffPost 0 Fit & Gezond De zoektocht naar het ultieme geluk is geen rechte lijn van A naar B, maar eerder een kronkelend weggetje met hier en daar wat obstakels op de baan. Dat wil echter niet zeggen dat we niet met z’n allen op zoek zijn naar de kortste weg naar een gelukzalig gevoel. Dit is de globale gids voor geluk.

Hygge uit Denemarken

In 2016 was Hygge het woord dat je overal zag opduiken. Het woord heeft geen directe tegenhanger in het Nederlands, maar in principe draait het om kalmte en gezelligheid. Hygge is meer een gevoel dan een tastbaar iets, en kan toegepast worden op je interieur (kussens, een open haard en een dekentje) en zelfs op je seksleven (samen gezellig vroeg in bed kruipen en daar jullie ding in alle rust doen). Hygge is ideaal om toe te passen wanneer het wat kouder wordt.

Lagom uit Zweden

Het Zweedse Lagom vertaalt zich losjes naar ‘niet te veel, niet te weinig, juist genoeg’ en staat voor het aannemen van een meer gebalanceerde en zuinige benadering van het leven. Het beoefenen van Lagom gaat over het loslaten van een decadente, materialistische levensstijl en het vinden van vreugde in het verzorgen van de planeet. Wie wat Lagom in z’n leven wil brengen zorgt ervoor dat hij recycleert, ongebruikte elektrische apparaten in huis uitschakelt en bijvoorbeeld af en toe een boom plant.

Keyif uit Turkije

Het Turkse woord keyif betekent eenvoudigweg evenveel als plezier, maar de traditie van keyif draait om het gevoel van aanwezig te zijn in het moment en deelt daarom ook veel gelijkenissen met mindfulness. Keyif kan je bereiken door tijd te maken om je in alle stilte even te ontspannen. Neem er een koffietje bij en kom even volledig tot rust.

Ho’oponopono uit Hawaï

De Hawaiiaanse traditie Ho’oponopono komt van de woorden ho’o (maken) en pono (goed). Ho’oponopono draait om het leren vergeven van een ander door jezelf en die persoon los te koppelen van wat er gebeurd is, en opnieuw te verbinden met het individu. In theorie kan dit worden bereikt door iets zo eenvoudig als een eerlijk gesprek met de andere partij, al dan niet in het gezelschap van een onpartijdig iemand. Je zou Ho’oponopono ook kunnen toepassen op je eigen geest, door jezelf te trainen om negativiteit los te maken en opnieuw te kiezen voor een gelukkigere versie van jezelf.

Ikigai uit Japan

Ikigai is de Japanse traditie van het vinden van een doel in het leven. Ikigai zou meteen ook een van de belangrijkste redenen zijn waarom Japanse mensen de langste levensverwachting ter wereld hebben. Althans, dat beweert Héctor Garcia, co-auteur van ‘Ikigai: Het Japanse geheim van een lang en gelukkig leven. Ikigai kan je beoefenen door gedurende heel je leven actief deel van de gemeenschap te blijven en (eens je wat ouder wordt) taken op je te nemen die wijsheid vereisen in plaats van lichamelijke inspanning. Via Ikigai worden oudere generaties gewaardeerd terwijl jongere generaties van hen leren.

Ubuntu uit Afrika

Ubuntu is een Afrikaans concept, gebaseerd op het begrip dat geen enkel mens bestaat in isolatie. Het woord komt naar verluidt uit de Zulu en Xhola talen en de traditie heeft een grote focus op gemeenschap, met de nadruk dat al onze acties het potentieel hebben om het leven van anderen te beïnvloeden. Het beoefenen van ubuntu kan variëren van vrijwilligerswerk doen tot het aannemen van een meer milieubewuste levensstijl. Voor jezelf en je eigen gevoel vertaalt het zich naar het proberen om meer empathie te tonen naar anderen toe.

Pyt uit Denemarken

Ja, de aandachtige lezer merkte vast al op dat er in dit stuk al een gelukstraditie uit Denemarken aan bod kwam: Hygge. Maar omdat Denemarken het gelukkigste land ter wereld is, mag het geen toeval zijn dat de Denen meer dan één manier hebben om het geluk te vinden. Enter Pyt, een manier om met stress om te gaan. Wanneer je in een situatie zit waar je geen controle over hebt, kan dat behoorlijk frustrerend en vervelend zijn. Door te beslissen om er verder geen energie aan te verspillen kan je beter relativeren en losmaken. Kortom: Pyt is de hakuna matata van de Denen.