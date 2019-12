De gezonde gewoontes van Sam De Bruyn: “Als ik me wil ontspannen, mediteer ik” Birte Govarts

08 december 2019

14u08

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Hoe Q-presentator Sam De Bruyn (33) voor zijn welzijn zorgt? Hij vertelt het hier!

Mijn eigen groenten kweken: “Het smaakverschil is crazy!”

“Vorig jaar verhuisde ik met mijn man Wannes van Gent naar Berlare. In de tuin van ons nieuwe huis was al een moestuin aangelegd en stond een serre. Al snel begonnen we te experimenteren, ook al waren we echte stadsmensen en hadden we totaal geen ervaring. Eerst plantten we twintig tomatenzaadjes. Als we één tomatenplant hebben, is dat een groot succes, dachten we. Maar we hadden dus meteen twintig planten die er keigoed uitzagen. Ondertussen kweken we niet alleen onze eigen tomaten, maar ook courgettes, pompoenen, wortels, rabarber, aardbeien … noem maar op. De voorbije zomer hadden we zo’n goede oogst dat we amper groenten of fruit hoefden te kopen. Op den duur wisten we gewoon niet meer waar blijven met onze tomaten en courgettes. Uiteindelijk kocht ik een spiraalsnijder om courgetti mee te maken. Die at ik met – je raadt het al – tomatensaus.” (lacht)

“Vroeger zeiden mensen me vaak: ‘Die groenten uit onze eigen hof, daar zit veel meer smaak in.’ Jaja, dacht ik dan. Het zal wel. Nu weet ik beter. Het verschil is echt crazy. Bovendien is je eigen groenten kweken keigemakkelijk, heb je er amper iets voor nodig en zie je snel resultaat. Ik snap niet waarom niet meer mensen het doen!”

Lopen: “De beste manier om mijn hoofd leeg te maken”

“Tot twee jaar geleden deed ik werkelijk niets van sport. Maar toen Mediclowns me vroeg of ik ten voordele van hun organisatie de marathon van New York wilde lopen, hoefde ik niet lang te twijfelen. Omdat ik mezelf in een klein jaar moest klaarstomen, begon ik drie keer per week te trainen. Al snel merkte ik dat lopen me enorm veel deugd deed. Niet alleen op fysiek, maar ook op mentaal vlak. Lopen is de beste manier om mijn hoofd leeg te maken. Vijf jaar geleden kreeg ik een burn-out. Als ik nu een slechte dag heb, trek ik mijn loopschoenen aan. Als ik daarna thuiskom, denk ik: het is oké! Ik loop mijn zorgen eraf, en dat vind ik fantastisch.”

“Meestal loop ik samen met mijn collega en beste vriend Thomas. Soms doen we dat in Vilvoorde, waar we werken, soms hier in Berlare en soms in Gent, waar hij woont. Die afwisseling vind ik top. Als je elke dag hetzelfde toertje loopt, steekt het al snel tegen. Pas op: er zijn natuurlijk nog altijd dagen dat ik geen goesting heb. Zeker als ik me slecht voel. Of als ik geen doel heb. Na mijn laatste marathon – na die van New York in november 2018 liep ik in april ook nog die van Rotterdam – had ik het gehad en besloot ik om het wat kalmer aan te doen. Slecht idee, want mijn motivatie was compleet weg. Ik moet een doel hebben om naartoe te werken. Momenteel train ik voor een halve marathon, en ik merk dat het lopen me weer veel makkelijker afgaat.”

“Omdat ik graag naar podcasts luister wanneer ik in m’n eentje ga lopen, besloot ik er vorig jaar zelf eentje te beginnen. Voor De Meeloper loop ik elke week met een BV zijn of haar vaste route. Zo liep ik voor de eerste reeks met Theo Francken van de VRT tot aan het parlement. Keitof, want als je aan het lopen bent, heb je heel andere gesprekken met mensen. Ze vergeten dat ze bepaalde dingen niet mogen zeggen, en laten zo een heel andere kant van zichzelf zien.”

Op tijd gaan slapen: “Een mens is niet gemaakt om op te staan om halfvier”

“Mijn derde gezonde gewoonte is er eentje waar ik best mee worstel. Omdat ik voor mijn ochtendshow om halfvier uit mijn bed moet, ga ik elke avond om halfacht slapen. Doe ik dat niet, dan loopt het fout. Elke dag zo vroeg opstaan is best heftig. Een mens is er niet voor gemaakt. Daarom let ik extra op mijn slaaphygiëne. Vroeger was slaap nochtans het minste van mijn zorgen. Ik ging liever op café, of uit met vrienden. De tijden zijn veranderd. Ik doe mijn job graag en wil in de radiostudio de beste versie van mezelf zijn. En daarvoor heb ik energie nodig. Sommige mensen zullen vinden dat ik een saai bestaan heb, maar I don’t care. Ik doe het voor een reden.”

“In het weekend ‘mag’ ik wakker blijven tot middernacht. Het onnozele is dat ik ondertussen automatisch weer wakker word om vijf à zes uur. Toen ik pas voor de ochtendshow werkte, nam ik me regelmatig voor om vrijdags nog eens flink op stap te gaan, maar ik kan het je verzekeren: om zeven uur lig ik helemaal uitgeteld in mijn zetel en ga ik helemaal nérgens meer naartoe.” (lacht)

Het gezondheidspaspoort van Sam de bruyn

Mijn favoriete gezonde eetadresje:

“LOF, een culinair restaurant in Gent. Ik at al een paar keer hun vegetarische menu, en eerlijk? Je mist bij geen enkel gerecht vlees of vis. I bloody love it.”

Mijn ongezondste gewoonte:

“Ik ben een waanzinnige zoetebek!”

Mijn zwakke plek op vlak van gezondheid:

“Ik ben zeer blessuregevoelig. Dat komt deels door een leven lang niet te sporten, en dat dan ineens wel te doen. Toen ik begon te lopen, waren veel spieren in mijn lichaam onderontwikkeld. Daarom ben ik vrij snel met een sportkinesist aan de slag gegaan. Dankzij haar kan ik ondertussen blessurevrij lopen.”

Ochtend- of avondmens?

“Nooit gedacht dat ik dit nog zou zeggen, maar dankzij mijn job heb ik ontdekt dat ik een ochtendmens ben. Ik ben heel blij dat ik in het weekend vroeg wakker ben. ’s Ochtends is het nog rustig, het licht is op z’n mooist, alles is nieuw … Ik vind dat zalig.”

Als ik me wil ontspannen ...

“... mediteer ik. Sinds een jaar of twee ben ik helemaal verslaafd aan de app Headspace. Een aanrader.”