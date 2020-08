De gezonde gewoontes van Sabine Appelmans: “Als dat ene cijfer op de weegschaal verschijnt, trap ik op de rem” Birte Govarts

23 augustus 2020

17u33

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Negentien jaar geleden zei Sabine ­Appelmans (48) haar professionele tenniscarrière vaarwel. Maar stilzitten doet de voormalige topsportster niet. Ze werkt als gezondheidscoach, geeft ­commentaar bij tenniswedstrijden en is het nieuwe uithangbord van Weight Watchers.

Mijn ochtendritueel: “Ik kan nu beter met negatieve ­gedachten omgaan”

“Het eerste wat ik elke ochtend doe, is een glas water drinken. Daarna begin ik aan mijn vaste ochtendritueel, dat ongeveer een kwartier duurt. Eerst doe ik vijf minuten meditatie of ademhalingsoefeningen. Dan is het tijd voor een korte yogasessie. Ik voel of ik ergens last van heb of stijf ben, en doe in functie daarvan een aantal oefeningen. Ten slotte doe ik vijf minuten aan ‘journaling’ of vrij schrijven. Als ik een woord in gedachten heb, schrijf ik daar iets over. Of ik schrijf neer hoe ik me wil voelen op het einde van de dag.”

“Als gezondheidscoach ben ik constant op zoek naar nieuwe manieren om mijn cliënten te helpen. In de eerste plaats bied ik hen de dingen aan die ik geleerd heb om er een gezonde levensstijl op na te houden. Omdat ik merkte dat het best moeilijk is om mensen hun gedrag en gewoontes te veranderen, begon ik daar enkele jaren geleden meer en meer research naar te doen. Ik ontdekte dat we voor een groot deel op de automatische piloot leven. We zijn allemaal voorgeprogrammeerd. Door onze opvoeding, onze omgeving, onze ervaringen … Om ons programma te herschrijven – en onze gewoontes dus ook echt te veranderen – moeten we ons bewust worden van onze gedachten en van de dingen die we doen. Vertragen en écht stilstaan bij onszelf. Journaling sluit daarbij aan. Het is een manier om stil te staan bij jezelf en bij je gedachten, én om er controle over te nemen.”

“Sinds ik dat vaste ochtendritueel ingebouwd heb, maak ik me veel minder druk. Als ik dan toch eens negatieve gedachten heb, kan ik daar beter mee omgaan. Dan zeg ik tegen mezelf: ‘Sabine, stop. Het heeft toch geen zin.’ In het begin van de coronacrisis vielen mijn activiteiten als gezondheidscoach en tenniscommentator plots weg, net als een project om vijftigplussers meer aan het tennissen te krijgen. Vroeger had ik dat lastig gevonden, nu kon ik best genieten van het ‘niets moeten’. In de voormiddag studeerde ik of las ik boeken over gezondheid, in de namiddag ging ik sporten of wandelen met een vriendin. En natuurlijk had – en héb – ik af en toe mindere dagen, maar wie heeft die niet?”

Gezond eten: “Als dat ene cijfer op de weegschaal verschijnt, trap ik op de rem”

“Als topsportster moest ik altijd heel erg op mijn voeding letten. Ik wist perfect wat ik vóór een match moest eten en wat erna, wat goed was om energie te krijgen en wat goed was om spieren op te bouwen. Daardoor ben ik me nu nog steeds heel erg bewust van wat gezonde voeding is en wat niet. Ik heb me twee keer in mijn leven volledig laten gaan: tijdens mijn zwangerschappen. Toen ik zwanger werd van Obi was ik net gestopt met topsport. Ik dacht: ik zal toch dik worden, dan kan ik er maar beter van genieten. En dat deed ik. Ik denk dat ik de laatste maand élke avond een dame blanche at (lacht). Uiteindelijk kwam ik 20 kilo bij. Tijdens mijn tweede zwangerschap waren dat er zelfs 22. Iets te veel, achteraf gezien, want je lichaam wordt daardoor ook minder strak, maar gelukkig was ik die overtollige kilo’s telkens na een jaar weer kwijt.”

“Ik eet alles, maar wel met mate. Daar voel ik me het beste bij. Ik ben dus niet vegetarisch of vegan en doe ook niet mee aan het ketodieet. Wél trap ik op de rem als ik een bepaald cijfer zie verschijnen op de weegschaal. Gelukkig vind ik gezond eten evident. Ik hou ook enorm van afwisseling. Zo eet ik als ontbijt de ene dag granola met yoghurt, de volgende een eitje, dan weer havermoutpannenkoeken … Ik heb een hele resem gezonde kookboeken en vind het heerlijk om nieuwe recepten uit te proberen. En als enthousiaste ambassadrice van Weight Watchers volg ik sinds kort ook hun voedingsadvies. Dat maakt evenwichtig eten héél haalbaar.”

Padel speelen: “Vorig jaar werd ik Belgisch kampioen”

“Ik sport heel graag en ga regelmatig wandelen en lopen, mountainbike wekelijks en doe dagelijks aan yoga. Bovendien ga ik elk jaar met mijn man en zonen skiën en wagen we ons op vakantie aan tal van watersporten. Sinds enkele jaren speel ik ook drie keer per week padel. Dat is een relatief nieuwe sport die eind jaren zestig ontstond toen een Mexicaan die in zijn tuin niet genoeg plaats had voor een tennisveld op zoek ging naar een alternatief. Padel is eigenlijk een kruising tussen tennis en squash. Je speelt het met paletten en de ballen zien er hetzelfde uit als tennisballen, alleen zijn ze zachter. Er is natuurlijk ook een verschil in de spelregels. In Spanje is padel ondertussen even populair als tennis en verdienen de professionele spelers evenveel als ­toptennissers. Bij ons is het sinds twee jaar ook aan het boomen. Door mijn tennisverleden heb ik een groot voordeel, maar toch moest ik in het begin erg wennen. Zo moet je bij padel naar de bal toe lopen als er iemand smasht, terwijl je bij tennis net ­achteruit moet om de bal over het net te krijgen. Dat was voor mij geen evidentie. Toch werd ik vorig jaar Belgisch kampioen padel in mijn leeftijdscategorie. Ik kan het aan iedereen aanraden: het is een sociale sport, je hoeft er geen extreem uithoudingsvermogen voor te hebben en het is gewoon heel erg leuk!”

“Of ik ook nog tennis? Af en toe, maar dan meestal in functie van ­iemand anders. Jaarlijks organiseer ik samen met Dick Norman (een voormalige toptennisser uit Waregem, red.) tennisvakanties in Portugal. Die tennislessen geven vind ik leuk, zelf tennissen vind ik moeilijk. Na al die jaren kan ik namelijk nog steeds niet puur ­genieten als ik op een tennisveld sta. Die bal moet dáár landen, denk ik dan. Ik kan het niet loslaten en ontspannen een balletje slaan. ­Bovendien ben ik ook trager geworden. Logisch, maar toch vind ik het érg frustrerend (lacht).”

Het gezondheidspaspoort van Sabine

Mijn favoriete gezonde eetadres



“Foodmaker. Als ik in een stad ben, loop ik er vaak binnen omdat je er lekker en gezond kan eten voor weinigl geld.”

Ochtend- of avondmens?

“Ochtendmens.”

Ik ga meestal slapen tussen …

“... 22u en 23u en sta ten laatste om 8u weer op. Ik heb veel slaap nodig. Een nachtje stevig doorzakken lukt, maar een paar keer na ­mekaar … nee, dat gaat niet zo goed (lacht).”

Mijn meest ongezonde gewoonte

“Ik eet héél graag ijs van Häagen-Dazs, en als ik aan zo’n pot begin, kan ik niet stoppen. Mijn favoriete smaken zijn Dulce de Leche, Salted Caramel en Macadamia Nut Brittle.”

In mijn koelkast vind je altijd ...

“Tomaten.”

Dit EHBO*-middeltje heb ik altijd bij me

“Eight Hour Cream van Elizabeth Arden. Ruikt een beetje raar, maar werkt heel goed tegen droge plekjes.”

(*) Eerste Hulp bij Ongemakjes