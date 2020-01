De gezonde gewoontes van Martine Prenen: “Sinds ik veganist ben, voel ik me veel lekkerder” Birte Govarts

04 januari 2020

15u23

Bron: Goed Gevoel

SPORTEN: “Je hoeft geen duur fitnessabonnement te kopen om in vorm te raken”

“Ik doe elke dag aan krachttraining. Voor mijn nieuwe boek maakte ik samen met de Nederlandse sportcoach en bewegingsexpert Jeroen Krak enkele reeksen van oefeningen die maar tien minuten duren, maar die wél een heel grote impact hebben. Ik doe ze elke dag, maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen ze slechts drie keer per week te doen. En geloof me: de oefeningen zijn haalbaar voor iederéén. In het begin dacht ik zelfs: oké, dit is voor bejaarden! Maar als je ze uitvoert in een snel ritme, bouw je snel spieren en een goede conditie op. Als ik nu keihard de trap op ren om boven mijn wasmand te halen, ben ik niet langer buiten adem. (lacht) Nog een voordeel? Je hebt niets nodig om de oefeningen te kunnen uitvoeren. Heel belangrijk voor mij. Ik wil mensen echt tonen dat je in vorm kan raken zonder een duur fitnessabonnement of kostelijk materiaal aan te schaffen.”

“Naast krachttraining doe ik ook aan yoga, al moet ik toegeven dat het er alleen van komt als mijn agenda het toelaat. Daarom ga ik de ene week drie keer naar de les, en de andere week helemaal niet. Of ik mij daar schuldig over voel? Nee, absoluut niet. Ik doe mijn oefeningen thuis en mijn dagelijkse wandelingen met Sokki en Kareltje. Ik denk dus wel dat ik vrij goed bezig ben. Wat ik wél merk, is dat ik me futloos voel als ik mijn krachttraining een keer oversla. En dan denk ik bij mezelf: maar tien minuten om er beter uit te zien én om me goed in mijn vel te voelen? Morgen ga ik het toch opnieuw doen, hoor!”

PLANTAARDIG ETEN: “Sinds ik veganist ben, voel ik me veel lekkerder”

“Ik probeer altijd plantaardig te eten, al is dat in onze maatschappij niet evident. Zo toer ik momenteel met mijn theatermonoloog De gezonde vrouw door Vlaanderen en trek ik een beetje van cafetaria naar cafetaria. En het blijkt niet evident om overal iets veganistisch op je bord te krijgen. In zulke gevallen eet ik vegetarisch, maar eerlijk? Dat wreekt zich sowieso. Alles staat of valt bij mij met de juiste voeding. Eet ik rommel of comfortfood? Dan vertraag ik enorm, voel ik me moe en sloom en wil ik het allerliefst in bed kruipen. Als ik gezond eet, voel ik me veel lekkerder.”

“Voor ik veganist werd, was ik al vegetariër. In die tijd at ik heel veel zuivel. Vooral kaas, want daar hou ik enorm van. Jammer genoeg verzuurt je bloed als je veel dierlijke eiwitten consumeert, waardoor je last kan krijgen van pijnlijke gewrichten. Bij mij was het op een bepaald moment zo erg dat ik ’s nachts amper nog naar het toilet kon stappen. Sinds ik gestopt ben met zuivel eten, voel ik me veel beter. Toen ik voor mijn nieuwe boek research deed naar hormonen, ontdekte ik bovendien dat koemelk je hormoonhuishouding serieus kan verstoren. Een extra motivatie voor mij om plantaardig te blijven eten!”

“Naast plantaardig eten doe ik ook aan intermitterend vasten. Ik begin de dag met het drinken van een groot glas water. Daar doe ik psylliumvezels in om mijn darmwerking te bevorderen – ik had vroeger namelijk luie darmen – én om een lekker, gevuld gevoel te krijgen. Mijn eerste maaltijd eet ik pas rond 12.30 uur. Ook na 19 uur ’s avonds probeer ik niet meer te eten. Zo krijgt mijn lichaam de kans om alles te verteren én om zichzelf te reinigen. Natuurlijk: als ik ergens naartoe moet, maak ik een uitzondering, maar doorgaans hou ik me aan mijn schema. Het wérkt gewoon voor mij!”

ELKE DAG NAAR BUITEN GAAN: “In het bos kom ik tot rust en doe ik nieuwe ideeën op”

“Regelmatig de natuur in trekken is voor mij héél belangrijk. Gelukkig woon ik vlak bij een groot natuurdomein, waar ik twee keer per dag drie kilometer ga wandelen met mijn honden Sokki en Kareltje. Ik ben nogal een stresskonijn en doe altijd veel dingen tegelijk. Neem nu deze zomer: niet alleen was ik bezig aan mijn nieuwe boek, maar ik haalde het ook in mijn hoofd om daarnaast een theatermonoloog te schrijven. En ik zweer het: als ik niet elke dag de natuur in gegaan was, had ik het niet gered. Op een bepaald moment loopt je hoofd over en kan je niet meer verder. Maar zodra ik in het bos ben, kom ik tot rust en doe ik weer nieuwe ideeën op.”

“Enkele jaren geleden was ik mentaal overbelast. Ik voelde me slecht, wist niet wat ik nu wilde en er kwamen al hélemaal geen nieuwe ideeën. De combinatie van wandelen in de natuur en een mix van omega 3, vitamine B-complex en sint-janskruid heeft mij toen behoed voor een depressie.”

Het gezondheidspaspoort van Martine Prenen

Mijn favoriete gezonde eetadres:

“Het restaurant Zilverden in Kalmthout en B-Nut in Antwerpen. De chef van Zilverden maakt voor mij altijd de heerlijkste vegan gerechten en bij B-Nut hebben ze superlekkere wafelburgers.”

Tijdens het sporten luister ik het allerliefst naar ...

“... latinomuziek.”

Mijn zwakke plek op vlak van gezondheid:

“Mijn spijsvertering.”

Ochtend- of avondmens?

‘Ik ben een avondmens, maar wou écht dat ik een ochtendmens was.’

Ik slaap …

“... te weinig. Eigenlijk heb ik zeven à acht uur slaap nodig, maar in de praktijk haal ik vaak maar zes uur.”

Dit EHBO-middeltje zit altijd in mijn handtas:

“Homeopathische korrels tegen de misselijkheid en een Bach Rescue Spray voor stressmomenten.”