De gezonde gewoontes van Heidi Van Tielen: “Ik sport graag, maar ben geen fanatiekeling” Birte Govarts

29 september 2019

15u36

Je kan niet aan Heidi Van Tielen (33) denken zonder haar stralende lach voor je te zien. Het mag dan ook geen wonder heten dat humor een van de drie gezonde gewoontes is van de voormalige Qmusic-presentatrice, die binnenkort een zoontje verwacht. Naast veel bewegen en gezond eten is het de rode draad in haar leven.

Regelmatig bewegen en naar buiten gaan

“Voor ik zwanger was, ging ik drie à vier keer per week fitnessen. En ik geef toe: ik moest mezelf weleens naar de sportschool slepen, maar achteraf voelde ik me altijd supergoed. Nu ik zwanger ben, doe ik het wat rustiger aan. In het begin van mijn zwangerschap kon ik niet meer sporten, omdat ik enorm veel last had van ochtendmisselijkheid. Dat is nu voorbij, maar toch hou ik het voorlopig bij activiteiten waarbij je een wat lagere hartslag behoudt, zoals zwemmen. Als ik een intensievere sport beoefen, gaat mijn hartslag snel de hoogte in en voel ik me ongemakkelijk. Gelukkig ben ik geen fanatiekeling. Integendeel: ik heb nooit deelgenomen aan competities en heb nooit zin gehad om marathons te lopen of mijn grenzen superhard te verleggen. Daar word ik niet gelukkig van. Het belangrijkste is dat ik in beweging ben.”

“Ik woon vlak bij een uitgestrekt provinciedomein. Daar ga ik meerdere keren per week naartoe om een half uur of drie kwartier te wandelen. Ook in de winter probeer ik er zo vaak mogelijk opuit te trekken. Toegegeven: dat is soms wat lastiger – vooral als het regent – maar ik probeer toch regelmatig naar buiten te gaan. Het maakt voor mij een enorm verschil!”

Gezond eten

“Mijn ouders hebben mijn zus (Erika Van Tielen, red.) en mij altijd gestimuleerd om gezond te eten. Alles kon, maar wel met mate. Zo kregen we bijvoorbeeld alleen op feestjes frisdrank. Dat vond ik vroeger niet altijd even fijn, maar nu pluk ik er de vruchten van. Evenwichtig eten is voor mij heel vanzelfsprekend, zonder dat ik er maniakaal in word. Alles draait om balans. Ik ontzeg mezelf niets en eet regelmatig koekjes en ­chocolade. Dat compenseer ik door ­achteraf naar een appel te grijpen. Ik overeet me nooit en eet liever kleine porties verspreid over een hele dag dan grote hoeveelheden in één keer. Op ­restaurant een vijfgangenmenu naar binnen werken en mij eens goed ­volproppen? Het zegt me niks. Pas op: ik ga graag uiteten en dat mag soms wat uitgebreider, maar ik eet nooit elke gang tot de laatste kruimel op.”

“Nog een gezonde gewoonte die ik heb: ik loop overal rond met een fles water en drink makkelijk tweeënhalve liter per dag. Zeker toen ik nog bij Qmusic werkte vond ik dat heel vanzelfsprekend. Toen arriveerde ik om vijf uur ’s morgens op de redactie en had ik om negen uur al anderhalve liter gedronken. Tijdens radio-uitzendingen babbel je veel, en dan is drinken geen overbodige luxe. Bovendien stond die fles altijd goed in het zicht en vergat ik het dan ook niet. Nu ik thuis ben, moet ik er heel erg op letten. Veel drinken is de moeite waard: het bevordert mijn spijsvertering, maakt mijn huid mooier en zorgt er gewoon voor dat ik me goed in mijn vel voel.”

Veel lachen

“Humor is ontzettend belangrijk voor mij. Meer zelfs: het is de rode draad in mijn leven. Ik vind het heel leuk om mensen aan het lachen te brengen. Het zorgt ervoor dat je zélf ook lacht. Bovendien geloof ik dat positiviteit positiviteit aantrekt. Ook droevige of ernstige gebeurtenissen probeer ik met humor te verlichten. De humor inzien van bepaalde situaties, ze kunnen relativeren, er met een knipoog naar kunnen kijken … als ik dat niet meer zou kunnen, zou ik dat verschrikkelijk vinden.”

“Mijn beste vrienden zijn stuk voor stuk mensen die de lach opzoeken. Uiteraard babbelen wij ook over ernstige zaken, maar het is de humor en de positiviteit die ons verbinden. Als ik merk dat ­iemand me uit mijn positiviteit haalt, zoek ik die persoon minder op. Je hebt mensen die het goede in je naar boven halen, maar je hebt jammer genoeg ook mensen die het omgekeerde doen. En die probeer ik te vermijden.”

“Samen kunnen lachen is ook een van de redenen waarom ik op mijn man ­Kristof gevallen ben. Twaalf jaar zijn we ondertussen samen en we maken nog elke dag heel veel plezier. We zien de humor in dezelfde zaken en merken ­dezelfde dingen op als we samen over straat lopen. Dat werkt enórm verbindend. Mensen vragen me vaak welke ­eigenschappen ik ons kindje toewens. Wel, ik hoop dat hij goedlachs zal zijn. Het zit in elk geval in mijn DNA én in dat van de papa. Hoe zalig zou het eigenlijk niet zijn als dat kindje eruit komt en meteen begint te lachen in plaats van te huilen?” (schatert)

Heidi’s gezondheidspaspoort

Mijn zwakke plek op vlak van gezondheid

“Wanneer ik mij niet goed voel, slaat dat meteen op mijn maag. Dat is al zo van kinds af. Ook bij stress heb ik er last van. Daarnaast heb ik al verschillende voedselbacteriën gehad en heb ik een paar allergieën. Niets onleefbaars, maar ik weet dat ik waakzaam moet zijn.”

Mijn favoriete gezonde eetadresje

“Noordoever in Leuven. Je eet er superlekkere vegetarische of veganistische gerechten. ­Bovendien hebben ze er ook heerlijke desserts.”

Mijn meest ongezonde gewoonte is …

“... koekjes en chocolade eten.”

Ik kan niet zonder dit EHBO*-middeltje

“De Eight Hour Cream van Elizabeth Arden. Goed om je lippen mee in te smeren én om droge plekjes aan te pakken.”

Ochtend- of avondmens?

“Allebei, al heb ik ’s ochtends wel íéts meer pit.”