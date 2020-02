De gezonde gewoontes van Claudia Van Avermaet: “Als ik een paar dagen niet beweeg, word ik zot!”

Fit & Gezond Sportleerkracht. Yoga-instructeur. Voedingscoach. Auteur. Claudia Van Avermaet (38) is een veelzijdige vrouw. Maar haar parcours liep niet altijd over rozen. In dit interview vertelt ze hoe ze zichzelf enkele keren serieus tegenkwam, maar haar leven telkens weer een positieve draai wist te geven. Mét resultaat.

Vanaf vandaag vind je de ‘Reboost Your Body’-pocket van Claudia Van Avermaet voor maar drie euro extra bij Goed Gevoel. Daarin geeft ze tips om lichaam en geest te resetten.

1. Sporten: “Als ik een paar dagen niet beweeg, word ik zot!”

“Bewegen stond bij ons thuis centraal. Mijn ouders zijn allebei heel sportief, en Greg (Van Avermaet, wielrenner en Claudia’s broer, red.) en ik gingen van kleins af aan elk weekend mee naar het wielrennen en het veldlopen. We fietsten zelf ook en ik deed competitie veldlopen, maar daar bleef het niet bij. Ik denk dat er weinig sporten zijn die ik níét geprobeerd heb. (lacht) Als een vriendin van mij ging tennissen, ging ik mee. Paardrijden heb ik ook een tijd gedaan, net zoals karate. Mijn ouders lieten ons experimenteren. Niet alleen op sportief vlak, trouwens. Zo ging ik ook naar de muziek- én naar de tekenschool. Ik wilde het allemaal proberen.”

“Ongeveer tien jaar geleden begon ik met yoga. Het was geen liefde op het eerste gezicht. Integendeel zelfs: ik vond het eerst écht niet tof. Het was niet actief genoeg. Langzaamaan leerde ik het appreciëren. Het keerpunt kwam toen ik besloot een opleiding te volgen om les te mogen geven. Toen pas leerde ik wat yoga met je doet en waarom het goed voor je is. Hoe meer ik erover leerde, hoe boeiender ik het vond. Ondertussen geef ik al een paar jaar yogales. Daarnaast school ik me nog regelmatig bij. Ik vind het niet alleen belangrijk om te zien hoe anderen yogales geven, maar ook om te blijven leren. Nog héél regelmatig kom ik tot nieuwe inzichten.”

Negen jaar geleden belandde ik in een burn-out. Die ging gepaard met ernstige aanvallen van hyperventilatie. Ik had het vermoeden dat ze getriggerd werden door wat ik at Claudia Van Avermaet

“Ik probeer drie à vier keer per week te sporten. Soms lukt dat, soms niet. Ik luister vooral naar mijn lichaam. Als ik me moe voel, pas ik mijn trainingsschema aan, maar als ik enkele dagen níét beweeg, word ik zot. (lacht) Ik heb het gewoon nodig om regelmatig actief bezig te zijn. Net zoals mijn ouders dat vroeger deden met Greg en mij, moedig ik mijn zonen Lars en Luca ook aan om te sporten. Zo gaan we bijna elk weekend met het hele gezin fietsen. Heel leuk, al vinden ze meestal dat ik te traag ben. (lacht)”

2. Gezond eten: “Mijn motto? Alles met mate!”

“Negen jaar geleden belandde ik in een burn-out. Die ging gepaard met ernstige aanvallen van hyperventilatie. Ik had het vermoeden dat ze getriggerd werden door wat ik at. Daarom begon ik een dagboek bij te houden over mijn voeding en wanneer ik hyperventileerde. Daarnaast deed ik urenlang research. Ik ontdekte dat onze voeding heel veel stoffen bevat die onze gezondheid kunnen beïnvloeden en besloot mijn lichaam te resetten. Ik at minder suiker, dronk een periode geen alcohol, minderde met koolhydraten en koos voor lichtere maaltijden. Op die manier ontwikkelde ik een eetpatroon waar ik me veel beter en energieker door voel.”

Brood van de supermarkt? Dat graan wordt heel fijn gemalen om er zo veel mogelijk uit te halen. Daarna wordt er broodverbeteraar aan toegevoegd, en suiker en zout voor de smaak Claudia Van Avermaet

“In die periode was ik erg eenzaam. Als je een burn-out hebt, krijg je aanvankelijk vooral begripvolle reacties. Na een tijdje komt daar verandering in. Mensen vragen zich af waarom je nog niet opnieuw aan het werk bent en nemen afstand. Daarom besloot ik een blog te schrijven over gezonde voeding. Om een connectie te maken met mezelf, maar ook met anderen. Ik merkte dat ik het héél fijn vond om mijn gerechten mooi in beeld te brengen. Ik hou ervan om creatief bezig te zijn, en kon ook zo mijn ei kwijt op mijn blog. De reacties bleven niet uit, en even later besloot ik een opleiding te volgen over orthomoleculaire voeding. Het was de eerste van vele cursussen over gezonde voeding die ik volgde. Bij elke opleiding wordt mijn passie wat groter.”

“Ik ben vrij nuchter. Mijn motto op vlak van eten is dan ook: alles met mate. Eet dus gerust brood, maar let erop dat je góéd brood bakt of koopt. Onze voeding wordt tegenwoordig enorm gemanipuleerd. Brood van de supermarkt? Dat graan wordt heel fijn gemalen om er zo veel mogelijk uit te halen. Daarna wordt er broodverbeteraar aan toegevoegd, en suiker en zout voor de smaak. Dat is – naar mijn gevoel – geen écht brood meer. Maar ik ben er dus absoluut geen voorstander van om dingen volledig te schrappen. Als je de gezonde koolhydraten, gezonde vetten en gezonde eiwitten in balans houdt, ben je al héél goed bezig.”

3. Goed ademen: “Dankzij yoga leerde ik beter te ademen”

“Goed ademhalen is heel belangrijk voor mij. Dat komt – uiteraard – omdat ik er door de hyperventilatie lang mee geworsteld heb. Het duurde een hele tijd voordat ik mijn ademhaling weer onder controle had. Eerst ging ik naar de kinesitherapie, maar dat hielp niet echt voor mij. Daarna probeerde ik fasciatherapie, acupunctuur en de buteyko-methode, allemaal zonder resultaat. Op een bepaald ogenblik hyperventileerde ik zo vaak dat ik amper nog buitenkwam. Ik was bang om een aanval te krijgen in het openbaar en dacht dat het nooit meer goed zou komen met mij.”

Hij vertelde me dat ik een groot probleem had. ‘Hier!’, klonk het, en hij raakte me aan op mijn hart. Ik begon meteen te huilen, en kon niet meer stoppen Claudia Van Avermaet

“In die periode volgde ik de opleiding tot yoga-instructeur. De ‘goeroe’ die de lessen gaf was een bijzonder indrukwekkend man. Om eerlijk te zijn was ik zelfs een beetje bang voor hem. Op een ochtend moest ik een proefles geven aan mijn medestudenten. Meestal evalueerde de leraar die lessen in het bijzijn van de andere studenten, maar na mijn uur stuurde hij iedereen naar buiten.”

“Hij vertelde me dat ik een groot probleem had. ‘Hier!’, klonk het, en hij raakte me aan op mijn hart. Ik begon meteen te huilen, en kon niet meer stoppen. Hij stuurde me naar huis, met het advies om me open te stellen. Hij zei dat het daarna beter zou worden. Toen ik de volgende dag terugkeerde, gaf hij me een lijst met meditatie- en ademhalingsoefeningen, die ik elke dag trouw moest doen. Die man heeft mijn leven veranderd. Door factoren als stress en spanning haalde ik heel oppervlakkig adem, waardoor alles in mijn borstkas vastzat. Door zijn oefeningen te doen, leerde ik écht ademhalen. En stopte ik – gelukkig – ook met hyperventileren.”

Claudia’s gezondheidspaspoort

Mijn favoriete gezonde eetadres:

“Manoush, een koffie- en eethuis in Hamme.”

Als ik even helemaal zen wil worden …

“... schilder ik. Ik hou ervan om dieren te schilderen en vind vooral schapen en herten heel interessant om in beeld te brengen.”

Ochtend- of avondmens?

“Ik ben absoluut een ochtendmens. ’s Ochtends mag je mij alles vragen, ’s avonds nét iets minder. (lacht)’

Ik slaap …

“... acht uur per nacht. Dat heb ik ook écht nodig. Als ik slaaptekort heb, word ik ambetant!”

Tijdens het sporten luister ik het allerliefst naar ...

“... niets. Ik geniet van de stilte rondom mij.”

Wil jij net zoals Claudia je energie hervinden en je stress verminderen? Vanaf vandaag vind je de ‘Reboost Your Body’-pocket van Claudia Van Avermaet bij Goed Gevoel met:

- een gedetailleerd 7-wekenprogramma

- efficiënte body- en mindwork-outs

- gemakkelijke ademhalingsoefeningen

En dat voor maar € 3 extra!

