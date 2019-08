De douchekop is degoutant en spinnen hou je beter binnen: alles wat je moet weten over de beestjes in je huis TVM

20 augustus 2019

11u02 13 Fit & Gezond Als er niemand thuis is en het binnen helemaal stil lijkt, als alles is afgewassen en opgeruimd, zelfs als de vloeren glanzend schoon zijn, dan nog is ons huis een onvoorstelbare wildernis. Voor zijn nieuwe boek ‘Nooit alleen thuis’ onderzocht en introduceert bioloog Rob Dunn maar liefst 200.000 diersoorten die met ons samenwonen in huis. Wij delen een aantal opvallende weetjes eruit.

- Een kat in huis is minder hygiënisch dan een hond. Dunn schrijft zelfs dat het goed mogelijk is dat honden ons de mogelijkheid bieden om noodzakelijke darmbacteriën binnen te krijgen die uit onze omgeving zijn verdwenen sinds we steeds stedelijker zijn gaan wonen. De afwezigheid van die darmbacteriën kan heel wat gezondheidsproblemen veroorzaken zoals de ziekte van Crohn.

- Bepaalde parasieten, zoals Toxoplasma gondii, die poezen meedragen en doorgeven via hun uitwerpselen kunnen onze persoonlijkheid veranderen en mogelijk zelfs psychische aandoeningen zoals schizofrenie veroorzaken.

- De douchekop is een erg vuile plek in huis. Het warme water dat (deels) in de sproeier blijft zitten, vormt namelijk een broedplaats voor potentieel gevaarlijke bacteriën die op je hoofd neervallen. Dunn raadt dan ook aan om wat vaker een bad te nemen.

- De ietwat viezige geur die vrijkomt wanneer je thuis of in de auto de airconditioning aanzet, zijn ademende schimmels.

- Er leven microben in onze diepvries die alleen nog maar gevonden werden op Antarctica.

- Op onze huid leven tal van microscopisch kleine beestjes zoals gezichtsmijten. Die wonen in haarzakjes, eten van de huid zelf en hebben ook seks op ons gezicht.

- Eén van de belangrijkste oorzaken van lintwormen bij mensen is honden aan je gezicht laten likken.

- Door onze eigen schoonmaakwoede en het gebruik van pesticiden en antibacteriële zepen, zijn heel wat insecten zoals de Duitse kakkerlak en de bedwants resistent geworden waardoor ze vrij spel krijgen.

- De meeste van onze huisgenoten zijn gelukkig net heel goed voor ons. Zo houden ze over het algemeen de gevaarlijkere diersoorten buiten. Dunn raadt bijvoorbeeld aan om net bewust spinnen in huis te plaatsen, omdat die de potentieel gevaarlijke vliegen en muggenpopulatie drastisch doen afnemen.

- Er bestaan kevers die plastic afval zouden kunnen afbreken en er leven in veel New Yorkse huizen mieren die voor nieuwe antibiotica zouden kunnen zorgen.

Nooit alleen thuis, Rub Dunn, Uitgeverij Balans. Voor € 22,99 o.a. hier te koop.