De beste tips van gezondheidsexperts (4): Tanja Callewaert, diëtiste Lynn Guillaume

13 april 2018

11u02 0 Fit & Gezond Over gezondheid wordt veel gezegd en geschreven, maar welke adviezen doen er écht toe? Wij vroegen het aan Tanja Callewaert (44) diëtiste bij Dieethuis. Wat vindt zij belangrijk? Heb je honger of dorst? Let op je vezels en gebruik je gezond verstand bij het eten.

1. Het verschil tussen honger en dorst

«Mensen denken nogal snel dat ze honger hebben, maar als we dan gaan kijken naar wat er in hun lichaam gebeurt, blijken ze geen lege maag, lage bloedsuikerspiegel of gebrek aan energie te hebben, maar is de vochtbalans verstoord. Met andere woorden: ze hebben vocht nodig. Voor wie gezond, slank en energiek wil blijven, is voldoende drinken een must. Zorg ervoor dat je elke dag 1,5 liter vocht – water, thee en af en toe een kop koffie of glas lightdrank – binnenkrijgt. Dat doet je metabolisme net dat tikkeltje beter werken en het hongergevoel speelt minder snel op. Gezonde voeding is essentieel, maar zodra cliënten beginnen te drinken, zie je de samenstelling van het lichaam écht veranderen. Ben je iemand die buiten de maaltijden door vaak loopt te snacken? Drink dan geregeld een groot glas water of kop thee. Door regelmatig te drinken, kan je het hongergevoel proberen te voorkomen.»

2. Eet voldoende vezels

«Vezelrijke voeding helpt om je darmflora gezond te houden. Het beïnvloedt onze lichamelijke én geestelijke gezondheid. Tegenwoordig durven mensen amper brood of granenproducten te eten, terwijl die net essentieel zijn om voldoende vezels binnen te krijgen. Opgelet, ik heb het hier over volkorenproducten. Witte rijst of pasta kan je met witte suiker vergelijken en levert weinig goeds op. Maar met wat zilvervliesrijst of volkorenpasta is niets mis. Eet je brood, kies dan voor volkorenbrood. Heel wat broodsoorten zoals spelt-, meergranen- en roggebrood bevatten louter geraffineerde witte bloem en danken hun donkere kleur aan een kleurstof of moutmeel. Ook fruit en groenten zijn belangrijke vezelbronnen. Daar eten we tegenwoordig veel te weinig van. Vezels zijn trouwens niet alleen belangrijk voor je darmflora, ze zorgen ook voor een verzadigingsgevoel. Vroeger moesten we mensen stimuleren om vaker te eten. Tegenwoordig eten velen de hele dag door. Drie maaltijden per dag, eventueel – maar niet noodzakelijk – aangevuld met één of twee tussendoortjes, is echt voldoende.»

3. Gebruik je gezond verstand

«Meer dan de helft van de bevolking is te dik. Laat je ouderlingen en baby’s buiten beschouwing, dan kan je gerust zeggen dat 75% van de Belgen te dik is. We vullen onze winkelkar met pompoenpitten, chiazaad, quinoa … terwijl de basis van onze voeding niet goed zit. Mensen zijn het noorden kwijt. Natuurlijk is er niets mis met chiazaad en co, maar als je écht gezond door het leven wil gaan, zorg er dan voor dat je basisvoeding goed zit. Beperk snoep en alcohol en zet drie keer per dag een gezonde maaltijd op tafel. Yoghurt met fruit en wat granen als ontbijt, een bord soep of sla met twee tot vier sneetjes brood als lunch en ’s avonds een stuk vlees of vis met groenten en aardappelen, bijvoorbeeld. Mensen krijgen zoveel tegenstrijdige voedingsadviezen te horen dat ze niet meer weten wat gezond eten inhoudt. Schakel eventueel de hulp in van een geschoold expert zoals een diëtist of arts om je op weg te helpen.»