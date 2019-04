Exclusief voor abonnees De allereerste slaaprobot ter wereld uitgetest: “Klinkt als trillende telefoon” Sander van Mersbergen

02 april 2019

11u49

Bron: AD 0 Fit & Gezond De strijd tegen slapeloosheid woedt in alle hevigheid. De nieuwste troef in de ‘oorlog tegen insomnia’, slaaprobot Somnox, is vanaf deze week te koop. Maar of het helpt? We namen de proef op de som.

De wereld bestaat uit twee soorten mensen. Je hebt mensen die op bed gaan liggen, meteen in slaap vallen en de volgende dag uitgerust weer opstaan. En je hebt mensen die op bed gaan liggen en maar af moeten wachten wat er daarna gebeurt. Ze vallen niet in slaap, worden halverwege de nacht wakker of worden overvallen door nare dromen.

De tweede groep is jaloers op de eerste. Voor hen is de nacht geen rustpunt, maar een bron van onrust. Een plek voor gepieker. Het licht is dan wel uit, maar het hoofd maalt gewoon door. Dat kan gevaarlijk zijn: volgens de de Nederlandse Hersenstichting is slapeloosheid de belangrijkste veroorzaker van depressies, om maar een voorbeeld te noemen.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen