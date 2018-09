De 5 beste sporten om uit te oefenen wanneer je gekwetst bent mv

16 september 2018

14u03

Bron: bustle 0 Fit & Gezond Wanneer je aan het herstellen bent van een blessure dan heb je wat tijd nodig om even je sportroutine terug te vinden. Voor iemand die normaal gezien heel wat uren al sportend doorbrengt kan het frustrerend zijn wanneer dat ineens op een laag pitje komt te staan. Deze sporten kan je het beste uitoefenen na een blessure.

Het is àltijd belangrijk om met een dokter te bekijken of je klaar bent om terug regelmatig je sportschoenen aan te trekken. Deze 5 sporten worden aangeraden door experts.

1. Wandelen

Wandelen is een van de meest simpele, maar ook een van de meest effectieve soorten sport. Het is een goede manier om in vorm te blijven, ook wanneer je gekwetst bent. Wandelen is een goede keuze wanneer je te maken kreeg met een blessure aan je nek of bovenlichaam.

2. Stretchen

Door te stretchen hou je het lichaam soepel wanneer je een blessure hebt. Gespannen spieren dragen bij bij nek en rugpijn, hou je deze soepel dan beperk je ook het ongemak. Probeer wel nooit een ontstoken of gekwetst deel van het lichaam te stretchen.

3. Fietstrainer

Last van de rug of een andere plek op het bovenlichaam? Probeer dan wat te fietsen op een hometrainer. De perfecte manier om aan cardio te doen terwijl je gekwetst bent.

4. Zwemmen

Rustig zwemmen is een kalme manier om je spieren op te warmen. Een goede manier om in vorm te blijven wanneer je gekwetst bent en je uithoudingsvermogen op peil te houden, zonder dat je een work-out met hoge impact moet uitvoeren.

5. Yoga

Yoga is een goede manier om te bewegen wanneer je ergens pijn hebt. Je spieren worden soepel en de pijn verzacht. Je zal je al snel energieker voelen en terug sneller mobiliteit krijgen. Bekijk met je dokter welke poses je mag uitvoeren, want hoogstwaarschijnlijk zijn niet alle poses geschikt.