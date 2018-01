Dat griep erger aanvoelt voor mannen blijkt toch een fabeltje: "Pure aanstelleritis!" ND

25 januari 2018

10u50

Bron: de Volkskrant 16 Fit & Gezond Mannen voelden zich een tijd geleden eindelijk begrepen, toen het nieuwtje de ronde deed dat griep voor hen erger aanvoelt van voor vrouwen. Dat ze bijna terminaal lijken bij een bescheiden verkoudheid, zou te wijten zijn aan een verschil in hun afweersysteem. Maar een journalist van de Volkskrant én de auteur van de studie zelf komen hier nu op terug.

Het verspreidde zich sneller dan een griepvirus in de wachtzaal bij de dokter: eind december deed een artikel van de Canadese huisartsgeneeskundige Kyle Sue de ronde dat mannen zich ook echt zieker voelen als ze een verkoudheid of de griep hebben, in vergelijking met vrouwen. Hun immuunsysteem reageert anders op infecties, waardoor ze hier meer last van kunnen ondervinden, klonk de verklaring. Dit alles stond te lezen in een overzichtsartikel in het statige Britse artsenblad The BMJ.

Bron: blootblad voor mannen

So far so good. Mannen wereldwijd haalden opgelucht adem, en hoestten nog eens extra dramatisch vanuit dat ziekebed. Totdat oud-Volkskrant-columnist Hans van Maanen zich ging verdiepen in de literatuur die Sue aanhaalt voor haar studie en enkele gaten in het onderzoek vond. Op zeker zeven punten maakt de onderzoekster een eigen interpretatie van de vakliteratuur, waardoor die niet volledig of zelfs verkeerd wordt samengevat, zo schrijft van Maanen op Kloptdatwel.nl. Zo bleek in de Schotse studie die Sue aanhaalt dat er geen verschil werd gevonden tussen hoe mannen en vrouwen reageren op een verkoudheid, en de aangehaalde Aziatische en Amerikaanse studies die de griep analyseerden, zagen ook geen verschil. Het enige citaat over mannen die zich extra ziek voelen als ze verkouden zijn, komt niet uit de medische literatuur, maar wel uit een blootblad voor mannen.

'Niet serieus bedoeld'

'Een flutstukje', 'abominabel uitgevoerd' en 'zo vol gaten dat je er dwars doorheen kunt kijken', zo omschrijft Van Maanen het 'wetenschappelijk' artikel van Sue dat viraal ging. Sterker nog: wetenschapper Kyle Sue heeft de kritiek gelezen en geeft van Maanen zelfs gelijk. "Ik heb dit verkeerd begrepen en zal The BMJ op de hoogte stellen van de fout," reageert Sue in een mail aan de Volkskrant. "Ik heb mijn aantekeningen met de hand mogelijk fout teruggelezen." Hij voegt er nog aan toe dat het artikel niet serieus bedoeld was, en dat het absoluut niet het definitieve artikel was over het onderwerp. Wel wilde hij de verschillen in de afweersystemen tussen mannen en vrouwen in de verf zetten.

Conclusie: er bestaat niet zoiets als een 'mannengriep'. Het enige wat wél is aangetoond in een Zweedse onderzoek, is dat mannen met griepverschijnselen vaker zuchten en hun symptomen daarmee anders uiten dan vrouwen. Maar of ze daar ook een reden toe hebben, is (nog) niet bewezen. The BMJ verdedigt zich op haar beurt door te stellen dat Sue's stuk moest gelezen worden gelezen als opiniestuk, en niet als wetenschapsartikel.