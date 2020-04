Fultium Gesponsorde inhoud Dankzij deze 6 tips houd je je immuunsysteem in vorm (ook tijdens het thuiszitten) Aangeboden door EG

07 april 2020

13u30 0

Een sterk immuunsysteem is – zeker nu! – van belang om gezond te blijven. Het beschermt je tegen schadelijke indringers van buitenaf, zoals virussen, bacteriën of parasieten. Gelukkig kan je het ondersteunen en versterken met deze zes simpele, maar slimme tips.

Tip 1: kies voor gevarieerde en verse voeding

Nu de lente is aangebroken, kunnen we weer kiezen uit een gevarieerd assortiment aan verse groenten en fruit. Ze bevatten vezels, antioxidanten en vitamine C die bijdragen aan een sterke weerstand. Eet regelmatig citrusvruchten (sinaasappel, mandarijn, pompelmoes), groenten als broccoli, spinazie en paprika en af en toe een gerecht met champignons of shiitakes is ook geen slecht idee. Probeer er in het algemeen een gezond eetpatroon op na te houden, snoep te vermijden en matig te zijn met alcohol.

Tip 2: blijf bewegen!

Je hebt waarschijnlijk al ondervonden dat een zittend leven leiden niet zo goed is voor je lichaam en geest. In beweging blijven zorgt ervoor dat verschillende lichaamsfuncties, zoals je longfunctie, verbeteren en dat hormonen en stoffen door je bloedbaan getransporteerd worden. Laat de lentezon een motivator zijn om buiten te bewegen. Kom uit je zetel of bureaustoel en ga wandelen of joggen, zo maak je ook je hoofd leeg.

Tip 3: houd je darmflora gezond

In je darmen wonen miljarden bacteriën en micro-organismen. Die vormen samen je darmflora, ook wel het darmmicrobioom genoemd. Een evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in je darmflora is van cruciaal belang om gezond te blijven, want een gezonde darmflora zorgt voor een goede weerstand. Een probioticakuur kan wonderen doen. Probiotica zijn levende micro-organismen die bijdragen aan een gezond evenwicht in de darmflora en zo dus een positief effect hebben op je immuunsysteem. Lees hier meer over Protectis, voor het behoud van een normaal inmmuunsysteem.

Tip 4: drink voldoende!

Om goed te kunnen functioneren, moet je lichaam gehydrateerd blijven. Drink dus zeker 1,5 liter water per dag. Ook groene thee zou een positief effect hebben op het immuunsysteem. Voeg eventueel wat gember, komkommer of citroen toe voor de smaak.

Tip 5: rust en slaap voldoende

In je slaap en tijdens rustmomenten herstelt je lichaam van de gedane inspanningen. Die periode van herstel is cruciaal voor je lichaam en voor een immuunsysteem dat goed blijft functioneren.

Tip 6: neem extra vitamine D in

Vitamine D wordt door je lichaam zelf aangemaakt en draagt bij tot het behoud van een goede werking van het immuunsysteem. Je weet misschien al dat je lichaam vitamine D aanmaakt wanneer je 15 minuten buiten in de zon zit met je gezicht, armen en handen onbedekt. Maar wist je ook dat de zon daarvoor krachtig genoeg moet schijnen? In België schijnt de zon pas krachtig genoeg vanaf de late lente. In tijden waarin ons immuunsysteem extra ondersteuning kan gebruiken, doe je er dus goed aan om een vitamine D-supplement in te nemen. Een vitamine D-kuur vult het tekort dat je opliep door de winter ook weer aan. Je neemt idealiter dagelijks 800 I.E. van een vitamine D-supplement in en kiest best voor een supplement op oliebasis.

Fultium D3 is een geschikt vitamine D-supplement. Door elke dag een klein blauw pilletje in te nemen, geef je je immuunsysteem de nodige ondersteuning die het nu zo hard nodig heeft. Lees er meer over op de Fultium-D3 website