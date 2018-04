Dankzij deze 5 tips raak je op tijd uit bed om te sporten Jente Hautekeete

25 april 2018

07u12

Om tijdens de vroege uurtjes de warmte van je bed te verlaten, heb je soms wat extra hulp nodig. Met deze tips verloopt dat al wat makkelijker. Maak er een routine van: hoe vaker je die ochtendwork-out uitvoert, hoe makkelijker het zal gaan.

1. Zoek iemand om samen met jou te sporten. Op die manier voel je je verplicht om op te staan, want je wil je vriend of vriendin toch niet teleurstellen door niet op te dagen? Zoek iemand die je kan motiveren en ook zelf fit wil zijn. Iemand die een smsje zal sturen om de work-out uit te stellen, is geen ideaal sportmaatje.

2. Zet je zak al klaar. Zorg dat je in de ochtend zo min mogelijk moet doen dat je kan gebruiken als excuus om niet te gaan. ‘Ik weet niet waar mijn fitnessbroek is?’ of ‘Ik kan niet gaan, want ik ben mijn lokkersleutelt kwijt’. Zet om dezelfde reden de avond voordien ook al een ontbijt of snack klaar.

3. Een andere tip is om kleding te dragen waar je dol op bent. Sporten in je favoriete fitnessoutfit kan ervoor zorgen dat je jezelf meer pusht tijdens de work-out.

4. Doe het licht van je kamer direct aan als je wekker afgaat. Dat geeft je hersenen een signaal dat het tijd is om op te staan. En eerlijk is eerlijk: niemand kreeg ooit een droomlichaam door op de snooze-knop te drukken. Een tweede tip is om je alarmklok verder van het bed te zetten, zodat je geen andere keuze hebt dan op te staan om hem af te zetten.

5. Denk aan je einddoel. Wie iets wil bereiken, moet ervoor werken. Stilstaan bij het resultaat dat je wil behalen, kan je motiveren om toch uit bed te kruipen. Het is een goed idee om kleine tussentijdse doelen vast te leggen. Dan krijg je keer op keer een goed gevoel, dat je bij wijze van spreke aanmoedigt om door te zetten.