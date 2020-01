Dan toch geen fabel: het schoonheidsslaapje bestaat echt LDC

26 januari 2020

15u38 0 Fit & Gezond Als we de volksmond mogen geloven, heeft onze huid veel baat bij een schoonheidsslaapje op tijd en stond. Zelfs de wetenschap is ervan overtuigd. In een nieuwe studie wordt uitgelegd waarom een goede nachtrust essentieel is voor een frisse snoet.

Het geheim van een strakke, gezonde huid? Collageen. En gelukkig zijn we er allemaal de trotse eigenaar van. Meer zelfs: het is een van de belangrijkste structurele eiwitten in ons lichaam, dat zorgt voor de stevigheid en elasticiteit van onze huid. Hoe meer collageen, hoe beter, steviger en elastischer.

Collageen zelf is opgebouwd uit fibrillen, een soort van vezels. Wetenschappers hebben ontdekt dat er twee soorten fibrillen bestaan: een iets dikkere en iets dunnere. Al is dik en dun relatief. De dikkere fibrillen hebben een diameter van ongeveer 200 nanometer en blijven je hele leven onveranderd. De dunnere zijn 50 nanometer en zijn veel kwetsbaarder. Er kunnen scheurtjes in ontstaan of ze worden afgebroken door invloeden van buitenaf.

De wetenschappers zijn hier achter gekomen door experimenten uit te voeren met muizen. Ze hebben de diertjes dagenlang om de 4 uur bestudeerd via een heel nauwkeurige microscoop. Op die manier konden ze ook zien dat het dunnere collageen zichzelf herstelt wanneer de muizen aan het slapen zijn. Dat wijst er volgens het onderzoeksteam op dat het dunnere collageen als een soort beschermingslaag werkt voor het dikkere collageen. De bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad Nature Cell Biology.

“Zie het als een bakstenen muur. Die staat in feite permanent in je huis”, vertelt hoofdauteur Karl Kadler. “De verf op de muren moet daarentegen om de zoveel tijd vervangen worden."

“Deze kennis kan ons helpen om onze biologie op het meest fundamentele niveau te begrijpen”, zo gaat Kadler verder. “Zo kan het - bijvoorbeeld - ons helpen te begrijpen hoe we verouderen, maar ook hoe onze wonden genezen.”