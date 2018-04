Dagelijks een voedingssupplement nemen, heeft dat zin? SV

05 april 2018

Van een ijzertekort over een vollere haardos tot meer weerstand: tegenwoordig is er quasi voor alles een pilletje op de markt. Maar hebben die echt zoveel zin? En welke heb je dan écht nodig?

Een gezond ontbijt bestaat tegenwoordig niet alleen uit een kommetje havermout met een stuk fruit, maar ook een handvol vitaminepillen voor een ijzersterk immuunsysteem. Je vindt ze dan ook overal. Maar wat zijn het nu eigenlijk? En vooral: zijn ze echt zo onmisbaar als beweerd wordt?

Allereerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen vitaminen en vitaminesupplementen. Volgens dokter Marc Leavey zijn vitaminen microvoedingswaarden, of stoffen die we uit onze voeding halen. Supplementen daarentegen zijn pillen die je in de supermarkt, biowinkel of apotheek kan kopen en een bepaalde dosis van die vitaminen bevatten, zoals vitamine D, ijzer, biotine enzoverder.

Die vitamines zijn essentieel voor onze gezondheid, zo is vitamine C onmisbaar voor een goed immuunsysteem, terwijl kalium dan weer goed is voor de bloeddruk. De vraag is dan ook niet of vitaminen belangrijk zijn (hint: dat zijn ze), maar of en hoe je ze het best op de menukaart zet.

De beste manier is natuurlijk om je vitaminen rechtstreeks uit je voeding te halen. Dat wil zeggen: een gezond en gebalanceerd voedingspatroon. "Maar voeding is erg persoonlijk, en onze noden verschillen onderling dan ook erg," legt voedingsdeskundige Amy Gorin uit. Er bestaat dan ook geen gulden regel als het op vitaminen of supplementen aankomt. Al zijn er natuurlijk wel enkele dingen die iedereen kan doen.

Neem je eetpatroon onder de loep



Hou een paar dagen lang een eetdagboek bij. Hoeveel eet je? Wat eet je? Wanneer eet je? "Gebruik daarvoor een app die ook kan berekenen welke vitaminen in welke voeding zit," raadt de diëtiste aan. "Zo weet je precies waar je tekorten zitten. Vervolgens kan je dan op basis daarvan je eetpatroon aanpassen." Heb je ondanks een aangepaste menukaart nog steeds tekorten? Dan kunnen voedingssupplementen natuurlijk ook helpen. Dit bekijk je natuurlijk best met je dokter, maar deze gaan het vaakst over de toonbank:

1. Omega-3

Omega-3 supplementen zouden een goed effect hebben op onze hersenen en ons hart, vertelt Gorin. "Je vindt het onder andere in vette vis zoals zalm of haring, maar ook in chiazaad en noten, maar er zijn natuurlijk ook supplementen."

2. Vitamine D

Voor sterke botten heb je vitamine D nodig, maar met dank aan de temperaturen in ons land hebben heel wat Belgen daar een tekort aan. Net daarom is het een veelgevraagd supplement, aangezien het moeilijk is om dit uit voeding te halen.

3. Vitamine B12

Vitamine B12 is een alleskunner, maar omdat het voornamelijk in dierlijke producten te vinden is, hebben heel wat vegetariërs en veganisten er een tekort aan. Vooral zij zijn dan ook gebaat bij supplementen.

4. IJzer

Om diezelfde reden hebben vegetariërs en veganisten ook vaak een tekort aan ijzer. Je vindt het immers voornamelijk in vlees, vis, schelp- en schaaldieren. Natuurlijk kan je ook bladgroenten, paddenstoelen, volkorengranen en peulvruchten bij de vleet eten, maar in dit geval kunnen supplementen ook helpen.