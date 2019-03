Dag van de Slaap: expert deelt tips voor een goede slaaphygiëne LDC

15 maart 2019

12u51

Bron: HLN, Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Lig jij elke nacht wakker in bed, te wachten op Klaas Vaak die slaapzand in je ogen komt strooien? Of zit jij geregeld te knikkebollen op het werk? Dan ben je niet de enige: 15% van de Belgen kampt met slaapproblemen. Speciaal voor de Internationale Dag van de Slaap helpt experte Annelies Smolders enkele hardnekkige mythes rond slaap de wereld uit, en deelt ze in één klap tips voor een betere slaaphygiëne.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat zowat 15% van de Belgen kampt met slaapproblemen. Het duurt meer dan een half uur vooraleer ze naar dromenland vertrekken, ze liggen minder dan zes uur in hun bed of ze worden ’s nachts vaak wakker. En dat is problematisch, want een slechte nachtrust kan leiden tot vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieverlies en vergeetachtigheid. Het kan je zelfs tegenwerken in je werk en in je relaties.

Speciaal voor de Internationale dag van de slaap zetten we een aantal mythes over slaap op een rijtje. Slaapcoach Annelies Smolders verklapt welke opvattingen kloppen en welke een misvatting zijn.

KLOPT WEL:

1. Koffie, groene en zwarte thee, cola en energiedranken drinken na de middag, bemoeilijkt je nachtrust.

2. Vlak voor je gaat slapen of wanneer je ’s nachts opstaat, rook je beter niet.

3. Doe drie uur voor je gaat slapen geen sport of actieve beweging meer.

4. Gebruik de slaapkamer alleen om te slapen (en te vrijen).

5. Blijf ’s avonds en ’s nachts van je tablet, smartphone en andere blauwe schermpjes af.

KLOPT NIET:

1. Gemiste slaap moet je inhalen met een dutje.

2. Als je wakker ligt in bed, rust je tenminste.

3. De uren voor middernacht tellen dubbel.

4. Alcohol helpt je beter slapen.

Wil je zelf meer te weten komen over slaap of ben je zelf een rusteloze insomniac? Slaapexperte Annelies Smolders geeft elke dag een talk op de Goed Gevoel Ladies Fair op 29, 30 en 31 maart. Alle info vind je op de website van de Goed Gevoel Ladies Fair.