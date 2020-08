Dag 9 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Pascale Naessens

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, en dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In Geen snelle koolhydraten, en dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 6 tot met 10 hier . Vandaag dag 9.

De recepten zijn (zoals altijd in mijn boeken) voor twee personen, tenzij anders vermeld. Dit is hooguit een indicatie zodat je de verhoudingen kent om het recept te maken. Maar ik weet natuurlijk niet of je een man, vrouw of kind bent, of je sport, een zwaar beroep uitoefent, een actief of zitten leven leidt... Mijn advies is: heb je honger, eet meer, heb je voldoende gegeten, stop dan met eten. Eet voldoende bij de maaltijden en probeer geen tussendoortjes te eten. Eet enkel tussendoor als je echt honger hebt.

Dit is geen ketokuur maar wel low carb, d.w.z. als je deze gerechten eet, je niet in ketose zult geraken omdat ze (samen) te veel koolhydraten bevatten. Vooral de ontbijten, omdat we daar graag seizoensfruit gebruiken. Maar er zitten hier en daar wel ketogerechten tussen en die staan ook aangeduid. Wil je er liever toch een ketokuur van maken, dan is mogelijk. Er worden daarvoor extra ketotips meegegeven in de recepten zelf. Maar let op, je zult wel je boodschappenlijstjes moeten aanpassen.

Ontbijt: Perzik met mascarpone en notenpasta in de oven - uit het nieuwe boek Echt Eten p154

Tip keto: Gebruik 1 perzik voor twee personen en verdubbel de hoeveelheid mascarpone.

Werk: 6 min

Gaartijd: 20 min

Ingrediënten:

• 2 perziken

• 100 g mascarpone

• 2 theelepels notenpasta

• 1 handvol amandelschilfers

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de perziken in kwarten en leg ze in een ovenschaaltje.

Klop de mascarpone eerst goed los met een vork, schep er de notenpasta op en roer, met de achterkant van een lepel, een paar keer rond. Het is niet de bedoeling dat de notenpasta en mascarpone zich helemaal vermengen; er moeten nog witte stukken tussen zitten. Verdeel het mengsel over de perziken en strooi er amandelschilfers over.

Zet 15 tot 20 minuten in de oven.

Lunch: Ragout met slierten van courgette - Puur Eten p164

Keto ✔

Werk: 15 min

Gaartijd: 20 min

Ingrediënten:

• 3 courgettes

• 150 g varkensgehakt

• 70 g tomatenpuree

• 1 ui

• 2 wortelen

Bereiding:

Schil met een dunschiller met tandjes de courgettes in spaghettislierten. Zodra je op de zaadlijst komt, lukt dit niet meer. De zaadlijst mag je weggooien of gebruiken voor een soep. Leg de slierten in een ovenschaal.

Giet er een flinke scheut olijfolie bij, kruid met peper en een beetje zout en zet de schaal 15 minuten onder een deksel of aluminiumfolie in de oven op 180 °C.

Snijd de wortelen heel fijn. Ik doe dit ook met de dunschiller met tandjes en hak nadien de slierten fijn.

Hak de knoflook en de ui fijn. Stoof ze samen in een goede scheut olijfolie. Zodra de ui glazig en zacht is, voeg je het gehakt toe en prak je het met een vork, zodat het mooi loskomt.

Roer regelmatig tot het vlees gaar is. Voeg de tomatenpuree toe en een beetje water (giet water in het blikje tomatenpuree, dan los je meteen ook de rest van de tomatenpuree op). Laat nog even meestoven.

Kruid met peper en zout. Dresseer de saus over de courgetteslierten.

Diner: Halloumi met venkel in roomsaus - Puur Pascale 1 p146

Keto ✔

Werk: 15 min

Gaartijd: 12 min

Ingrediënten:

• 250 g halloumi (zie tip)

• 150 ml room

• 1 handvol bladpeterselie

• 1 venkel

• sap van 1 limoen

Bereiding:

Snijd de venkel in dunne plakjes met een mandoline of dunschiller. Voeg het limoensap toe en giet er een flinke scheut olijfolie bij. Kruid met peper en zout en zet opzij.

Snijd de halloumi in plakjes en bak ze in een pan zonder vetstof. Laat beide kanten kleuren. Als de kaas bruin is, giet er dan de room bij. Laat even opborrelen en kruid met peper en zout.

Haal de pan van het vuur, strooi in het midden de fijngehakte peterselie en leg daarop de venkel. Serveer in de pan op tafel (kies daarom je mooiste pan).

Tip - Halloumi

Deze stevige kaas is zeer populair in Griekenland en het Midden-Oosten. Hij doet een beetje denken aan mozzarella, maar is veel vaster, zelfs een beetje chewy. Niet iedereen houdt daarvan, maar ik vind dat juist heel fijn. De kaas smelt niet bij verhitting en is daarom ideaal om te bakken of te grillen. Je kunt halloumi vinden in de supermarkt.

