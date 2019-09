Dag 9 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Redactie

01 september 2019

07u30

Bron: Content redactie 10 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 6 tot met 10 hier . Vandaag dag 9. Alle recepten zijn voor 2 personen.

Ontbijt: verrassende spinazieomelet - Puur Pascale pagina 67

Werk: 3 minuten

Gaartijd: 20 minuten

Ingrediënten:

• 300 g jonge spinazie

• 4 eieren

Bereiding:

Doe de eieren in een grote kom, kruid met peper en zout en giet er een flinke scheut olijfolie bij. Kluts alles goed door elkaar en meng er de gesneden spinazie onder.

Meng goed zodat elke blad onder het ei zit. Leg de spinazie in een ovenschaal en laat 20 minuten garen in een voorverwarmde oven op 180 °C.

(lees verder onder de foto)

Lunch: kruidige bloemkool met gebakken halloumi - Nog Eenvoudiger pagina 137

Werk: 8 minuten

Gaartijd: 30 minuten

Ingrediënten:

• 1 bloemkool (ongeveer 500 g)

• 200 g halloumi

• 100 g pompoenpitten

• 3 of 4 teentjes knoflook

Uit de voorraadkast:

• ras el hanout

Bereiding:

Breng water aan de kook en verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de bloemkool in grote roosjes en kook die ongeveer 5 minuten in het water. Giet af en doe een flinke scheut olijfolie bij de bloemkool. Kruid met 2 eetlepels ras el hanout.

Roer grondig maar voorzichtig om, zodat de bloemkoolroosjes helemaal bedekt zijn met het gele kruidenmengsel. Schep de bloemkool in een ovenschotel en zet 20 minuten in de oven. Was de kookpot nog niet af.

Hak de knoflook fijn en snijd de halloumi in dobbelstenen. Neem de kookpot waarin nog wat vetstof en ras el hanout zit en bak de knoflook en de pompoenpitten ongeveer 2 minuten. Doe er de halloumi bij. Lepel het kaasmengsel tussen de bloemkoolroosjes en serveer.

(lees verder onder de foto)

Avondeten: gehaktballetjes van kip met prei en curry - Exclusief recept uit Nog Eenvoudiger 2!

Klaar in 20 minuten

Ingrediënten:

• 300 g kippengehakt

• 2 eetlepels groene currypasta (zie tip)

• 200 ml kokosmelk

• 2 preistengels

Bereiding:

Kruid het gehakt met peper en zout, draai er gehaktballetjes van en bak ze bruin in boter of olijfolie. Snijd intussen de prei in ringetjes en houd wat groen van de prei opzij voor de afwerking. Haal de gehaktballetjes uit de pan; ze hoeven nog niet gaar te zijn, wel gebruind. Giet het bakvet niet weg, tenzij het verbrand is.

Doe de prei in de pan, giet er een flinke scheut water bij en leg het deksel erop. Stoof een zestal minuten tot de prei gaar is. Giet de kokosmelk erbij, roer er 2 eetlepels groene curry door, kruid met peper en zout en voeg de gehaktballetjes toe. Laat nog even doorkoken tot de gehaktballetjes gaar zijn.

Serveer in een diep bord en werk af met wat fijngesnipperd groen van de prei.

Tip - groene curry

Wees altijd voorzichtig met curry. Proef eerst hoe sterk de curry is en voeg toe naar smaak.

(lees verder onder de foto)

Wil je nog meedoen aan de Challenge? Op de overzichtspagina vind je de recepten met boodschappenlijst van de voorbije dagen terug.

Lees ook: Van altijd honger hebben tot vermageren en van lekkere trek tot goede broodvervangers: we schotelden haar een selectie voor van de onderwerpen die jullie het meest aan het hart gaan. Alle antwoorden van Pascale vind je hier.

Benieuwd naar het nieuwe boek van Pascale? In Nog eenvoudiger 2 kookt ze met maar 4 ingrediënten. Alles om het je gemakkelijk te maken. Bestel het boek hier met 10 procent korting.