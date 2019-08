Dag 8 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Redactie

31 augustus 2019

07u30

Bron: Content redactie 6 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 6 tot met 10 hier . Vandaag dag 8. Alle recepten zijn voor 2 personen.

Ontbijt: perziken in de oven met mascarpone - Puur Eten 2 pagina 190

Werk: 10 minuten

Gaartijd: 15 à 20 minuten

Ingrediënten:

• 2 of 4 perziken (zie tip)

• 250 g mascarpone

• 3 eetlepels honing

• 1 handvol amandelschilfers

• lavendelbloemetjes (optioneel)

Bereiding:

Halveer de perziken en haal de pit eruit. Leg ze in een ovenschotel met de holle kant naar boven.

Meng de mascarpone met de honing en lepel dit over de perziken.

Strooi er de amandelschilfers over en zet 15 tot 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180 °C.

Werk af met wat lavendelbloemetjes.

Tip - Dessert of ontbijt

Dit gerechtje vult behoorlijk, maar is superlekker. Als dessert zou ik een halve perzik per persoon rekenen, maar als ontbijt kun je zeker een hele perzik per persoon gebruiken.

(lees verder onder de foto

Lunch: mozzarella met warme groenten - Nog Eenvoudiger pagina 135

Werk: 7 minuten

Gaartijd: 20 minuten

Ingrediënten:

• 8 middelgrote tomaten

• 2 bolletjes mozzarella

• 40 g basilicum

• 1 courgette

Uit de voorraadkast:

• gedroogde tijm

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de tomaten in kwarten en snijd driekwart van de courgette in plakjes van 1 centimeter. Halveer de courgetteplakjes.

Schep de groenten in een ovenschaal, giet er een flinke scheut olijfolie over en kruid met gedroogde tijm, peper en zout. Hussel alles goed door elkaar. Zet 20 minuten in de oven.

Cutter de resterende courgette met het basilicum en een flinke scheut olijfolie in de blender tot pesto. Kruid met peper en zout.

Schep de groenten op een bord. Scheur stukjes van de mozzarella en leg ze bij de groenten. Lepel er wat pesto over en werk af met een scheutje olijfolie.

(lees verder onder de foto)

Avondeten: mosselen met peterseliesaus - Nog Eenvoudiger pagina 59

Klaar in 15 minuten

Ingrediënten:

• 1,5 kg mosselen

• 1 bosje krulpeterselie (100 g)

• 250 ml room

• 2 teentjes knoflook

Bereiding:

Spoel de mosselen zorgvuldig.

Hak de knoflook fijn en stoof hem in wat olijfolie in een grote kookpot. Snipper de peterselie fijn. Giet de room bij de knoflook en doe er de gesnipperde peterselie bij.

Leg de mosselen in de kookpot. Laat 5 tot 7 minuten zachtjes koken onder een deksel, tot alle mosselen open zijn. Roer om met een grote lepel.

Serveer de mosselen in een diep bord en giet er het vocht als soepje bij.

(lees verder onder de foto)

