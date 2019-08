Dag 7 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Redactie

30 augustus 2019

08u01

Bron: Content redactie 6 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 6 tot met 10 . Vandaag dag 7. Alle recepten zijn voor 2 personen. Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. hier . Vandaag dag 7. Alle recepten zijn voor 2 personen.

Ontbijt: heerlijke ontbijtcake - Puur Pascale pagina 59

Werk: 12 minuten

Gaartijd: 20 minuten – voor 1 cake

Ingrediënten:

• 1 kop gebroken lijnzaad

• 2 koppen havermoutvlokken

• 1 kop kokosmelk

• 1 kop gemengde noten

• 1 appel

• 150 g bessen (vers of diepvries)

• honing (optioneel)

• bakpapier

Bereiding:

Doe het gebroken lijnzaad in een kommetje en giet er water bij tot de zaadjes net onderstaan. Laat wellen. Hak de noten grof en snijd de appel in blokjes, de schil mag eraan blijven.

Meng alle ingrediënten in een kom: de havermoutvlokken, de kokosmelk, de appelblokjes, de noten, de bessen en het gewelde lijnzaad. Houd nog wat bessen apart voor de afwerking.

Leg wat bakpapier in een cakevorm of ovenschaal en lepel er de dikke brij in. Duw wat bessen bovenaan in de brij.

Zet 20 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C. Voor de zoetebekken: giet er de laatste 5 minuten wat honing over, dat geeft ook een mooie glanzende afwerking (maar eigenlijk hoef je geen extra zoet toe te voegen, het is al zoet genoeg door het fruit).

Tip: gebroken lijnzaad

Gebroken lijnzaad kun je zo kopen, maar je kunt ook gewoon lijnzaad even mixen zodat de meeste zaadjes gebroken zijn. Op die manier nemen ze meer water op.

Lunch: gebakken prei met feta

Werk: 10 minuten

Gaartijd: 15 minuten

Ingrediënten:

• 3 dikke preistengels

• 200 g feta

• 50 g geroosterde hazelnoten

• 50 g bladpeterselie

Bereiding:

Snijd de onderste 15 centimeter van de prei, maar laat de wortels eraan. Verwijder de buitenste drie bladeren. Was de prei en de wortel grondig. Snijd de preistukken overlangs in tweeën (de wortel houdt de bladeren bij elkaar).

Giet een flinke scheut olijfolie in een pan, leg de preistukken met de open kant naar beneden en bak ze licht bruin. Draai ze voorzichtig om en giet er water bij zodat de prei 1 centimeter onder water staat. Kruid met peper en zout.

Zet een deksel op de pan en kook de prei gaar. Verbrokkel intussen de feta en hak de peterselie en de noten grof, voeg alles samen en meng met een scheut olijfolie.

Haal de prei uit de pan, laat ze even uitlekken en leg ze met de opengesneden kant naar boven. Lepel het feta-notenmengsel eroverheen.

Tip - buitenste bladeren verwijderen

De buitenste bladeren, zeker van winterprei, zijn hard en taai, ook na het koken. Daarom verwijder je die het best. Bij jonge prei in het voorjaar, volstaat het om enkel de lelijke bladeren te verwijderen.

Avondeten: tong met broccolipuree en botersaus met tomaten, ansjovis en amandelschilfers - Puur Pascale 2 pagina 76

Werk: 25 minuten

Gaartijd: 20 minuten

Ingrediënten:

• 400 g broccoli

• 2 tongen, vel en buitenste kleine graatrand verwijderd

Saus:

• boter

• 10 kleine tomaatjes

• 2 ansjovisfilets

• 10 g peterselie

• 1 eetlepel amandelschilfers

Bereiding:

Snijd de broccoli in roosjes. Verwijder de schil van de steel en snijd de steel in plakjes. Kook de roosjes en plakjes broccoli gaar in water met een flinke scheut olijfolie, peper en zout. Giet dan het water af, zet de pan terug op het vuur en giet er nog een flinke scheut olijfolie bij. Roerbak even en stamp tot een dikke brij.

Bak de tongen in boter met wat zout en peper, ongeveer 4 minuten aan elke kant.

Maak nu het sausje. Halveer de tomaatjes, snijd de ansjovis in kleine stukjes en versnipper de peterselie. Verwarm flink wat boter in een pannetje op een laag vuur. Doe hierin de tomaatjes, de peterselie, de ansjovis en de amandelschilfers. Laat een paar minuten stoven, zodat de ingrediënten hun smaken afgeven, en let erop dat de boter niet bruin wordt. Je kunt er peper bijdoen maar zout hoeft niet, ansjovis is al zout genoeg.

Lepel de broccolipuree op de borden, schik daarop de vis en werk af met de heerlijke saus.

