Dag 6 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner

29 augustus 2019

07u45

Bron: Content redactie 10 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 6 tot met 10 hier . Vandaag dag 6. Alle recepten zijn voor 2 personen.

Ontbijt: fruitontbijt met noden en zaden - Puur & Lichter pagina 54

Werk: de eerste keer iets meer, omdat je de noten- en zadenmix moet maken, nadien maak je dit in een handomdraai

Gaartijd: 7 minuten

Ingrediënten

Geroosterde noten- en zadenmix:

• 50 g amandelnoten, 50 g pecannoten, 50 g walnoten, 50 g amandelschilfers , 50 g pompoenpitten, 50 g chiazaad, 50 g lijnzaad, 50 g zonnebloempitten, 50 g geroosterde kokosschilfers (zo te koop)

• 200 g gemengd fruit (kiwi, nectarine, mango, papaja ...)

• 200 g bessen (frambozen, bosbessen, aardbeien ...)

• volle yoghurt

Bereiding

Leg de noten, amandelschilfers, pompoen- en zonnebloempitten in een ovenschaal en zet ze in een voorverwarmde oven van 180 °C. Zet na zeven minuten de oven uit en laat de mengeling rustig afkoelen in de oven, tot ze lichtjes gebruind is.

Voeg er dan het chiazaad, lijnzaad en de kokosschilfers aan toe en meng alle ingrediënten door elkaar. Leg het fruit op een bord, schep er vier lepels volle yoghurt bij en strooi er wat van de notenmengeling overheen.

Tip om te bewaren:

Doe het noten-zadenmengsel in een pot en bewaar het in een kast waar het koel en donker is. Iedere ochtend zet je de pot mee op tafel – heerlijk bij het fruitontbijt of gemengd met volle yoghurt, maar ook ideaal als tussendoortje.

Lunch: linzen met groenten - Puur & Lichter pagina 113

Werk: 10 minuten

Gaartijd: 30 minuten

Ingrediënten:

• 50 à 80 g gedroogde groene linzen

• 200 g peultjes (sluimerwten)

• 2 langwerpige tomaten

• 200 g spinazie

• 2 teentjes knoflook

• 1 eetlepel kurkuma

Bereiding:

Kook de linzen in 20 minuten gaar, of volgens de richtlijnen op de verpakking. Giet een flinke scheut olijfolie in een pan en roerbak de peultjes een tweetal minuten.

Hak intussen de knoflook fijn, snijd de tomaten in ringetjes en voeg samen met de kurkuma toe aan de peultjes. Roerbak een drietal minuten rustig verder. Kruid met peper en zout. Voeg de spinazie toe en roer tot deze helemaal is geslonken. Voeg de linzen toe en laat ze even opwarmen.

Tip - variëren

De basis van dit gerecht zijn linzen, knoflook en kurkuma, maar met de overige groenten kun je naar hartenlust variëren. Gebruik restjes van groenten en kruiden ... het komt altijd goed.

Tip - zout

Als je zout toevoegt aan het kookwater van de linzen, doe dat dan pas aan het einde van de kooktijd, anders barsten ze open.

Tip - geen tijd?

Echt geen tijd? Ik heb altijd voorgekookte linzen in huis. Deze vind je in de supermarkt in een bokaal. Met de restjes van groenten maak ik dan in 10 minuten een heerlijke maaltijd.

Avondeten: kalfsmedaillon met groenten en mosterdsaus

Klaar in 20 minuten

Ingrediënten:

• 2 kalfsmedaillons

• 300 g bruine champignons

• 200 g spinazie

Uit de voorraadkast:

• sojasaus

• mosterd

• boter

Bereiding:

Bak de kalfsmedaillons in ongeveer 5 minuten aan beide kanten bruin in boter. Snijd intussen de champignons in plakjes.

Wikkel de kalfsmedaillons in aluminiumfolie en zet opzij. Giet het vet uit de pan, maar laat de aanbaksels zitten. Doe een vers klontje boter in de pan. Bak de champignons gaar tot het vocht verdampt is. Voeg er 3 eetlepels mosterd, 3 eetlepels water en 3 eetlepels milde sojasaus aan toe. Roer om tot je een homogene saus krijgt.

Duw de champignons naar de zijkant van de pan en leg de spinazie erbij. Zet een deksel op de pan en laat de spinazie slinken. Leg het vlees er weer bij. Giet ook de vleesjus, die uit het vlees gelopen is, erbij. Laat nog even goed warm worden en serveer.

