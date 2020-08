Dag 6 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Pascale Naessens

28 augustus 2020

07u00

Bron: Content redactie 2 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, en dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In Geen snelle koolhydraten, en dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 6 tot met 10 hier . Vandaag dag 6.

De recepten zijn (zoals altijd in mijn boeken) voor twee personen, tenzij anders vermeld. Dit is hooguit een indicatie zodat je de verhoudingen kent om het recept te maken. Maar ik weet natuurlijk niet of je een man, vrouw of kind bent, of je sport, een zwaar beroep uitoefent, een actief of zitten leven leidt... Mijn advies is: heb je honger, eet meer, heb je voldoende gegeten, stop dan met eten. Eet voldoende bij de maaltijden en probeer geen tussendoortjes te eten. Eet enkel tussendoor als je echt honger hebt.

Dit is geen ketokuur maar wel low carb, d.w.z. als je deze gerechten eet, je niet in ketose zult geraken omdat ze (samen) te veel koolhydraten bevatten. Vooral de ontbijten, omdat we daar graag seizoensfruit gebruiken. Maar er zitten hier en daar wel ketogerechten tussen en die staan ook aangeduid. Wil je er liever toch een ketokuur van maken, dan is mogelijk. Er worden daarvoor extra ketotips meegegeven in de recepten zelf. Maar let op, je zult wel je boodschappenlijstjes moeten aanpassen.

Ontbijt : Opgerolde spinazieomelet met champignons en kaas - Ketokuur p 115

Keto ✔

Klaar in 25 min

Ingrediënten:

• 4 eieren

• 100 g spinazie

• 200 g champignons

• 160 g gemalen kaas

• 2 lente-uitjes

Bereiding:

Snijd de champignons in plakjes en bak ze in flink wat olijfolie, wees niet zuinig met de olie.

Doe de eieren en de spinazie in een blender en mix tot de spinazie opgelost is en je een dik, groen eimengsel krijgt. Kruid met zwarte peper en zout.

Doe wat olijfolie in een pan en giet de helft van het eimengsel erin. Je hoeft de omelet niet om te draaien, wacht tot de bovenkant droog is en doe er dan de helft van de champignons en de helft van de kaas op. Rol de omelet op en leg op een bord. Werk de andere omelet af op dezelfde manier.

Serveer de omeletten met wat fijngesneden lente-ui.

Lunch: Meloen met parmaham en truffelolie - Puur Genieten 1 p72

Tip keto: Vervang dit gerecht door een lunch uit Ketokuur.

Klaar in 15 min

Ingrediënten:

• 1 meloen (voor twee personen)

• 10 tot 14 plakjes Gandaham (of Parmaham)

• truffelolie (of olijfolie)

• 1 handvol walnoten

Bereiding:

Snijd de meloen in maantjes en verwijder de schil en de pitjes.

Omwikkel elk maantje met een plakje ham.

Kruid met zwarte peper en werk af met de walnoten. Giet er net voor het opdienen de truffelolie over.

Tip: klassieker

Dit gerecht is gebaseerd op de klassieker ‘meloen met ham’, maar voor mij zijn het de truffelolie en de zwarte peper die het verschil maken. Zelfs met een gewone extra vierge olijfolie is dit gerechtje superlekker. Ik ben helemaal niet voor het combineren van fruit in gerechten, omdat dit de vertering bemoeilijkt, maar dit is zo’n eenvoudige combinatie dat het probleem zich niet echt stelt.

Diner: Tong met broccolipuree - Ketokuur p208

Keto ✔

Werk: 25 min

Gaartijd: 20 min

Ingrediënten:

• 2 tongen

• 500 g broccoli

• 50 g roomboter

• 12 kerstomaatjes

• 4 ansjovisfilets

• 1 handvol peterselie

• een klein handvol amandelschilfers

Bereiding:

Dit is een heerlijk gerecht om voor z’n tweetjes te maken. Het doet een beetje denken aan de klassieke keuken, maar met meer groenten en meer kleur. Jammer genoeg heb je er, zoals vaak in de klassieke keuken, drie pannen voor nodig, maar ik heb dat er graag voor over, zeker als ik weet dat ik er mijn man gelukkig mee kan maken.

Snijd de broccoli in roosjes. Verwijder de schil van de steel en snijd de steel in plakjes. Kook de roosjes en plakjes broccoli gaar in water met een flinke scheut olijfolie, peper en zout. Giet dan het water af, zet de pan terug op het vuur en giet er nog een flinke scheut olijfolie bij. Roerbak even en stamp tot een dikke brij.

Bak de tongen in boter met wat zout en peper, ongeveer 4 minuten aan elke kant.

Maak nu het sausje. Halveer de tomaatjes, snijd de ansjovis in kleine stukjes en versnipper de peterselie. Verwarm flink wat boter in een pannetje op een laag vuur. Doe hierin de tomaatjes, de peterselie, de ansjovis en de amandelschilfers. Laat een paar minuten stoven, zodat de ingrediënten hun smaken afgeven, en let erop dat de boter niet bruin wordt.

Je kunt er peper bijdoen maar zout hoeft niet, ansjovis is al zout genoeg. Lepel de broccolipuree op de borden, schik daarop de vis en werk af met de heerlijke saus.

Extra aperohapje: Gebakken pinda’s (of pistachenoten) - Uit het nieuwe boek Echt Eten p65

Is ook ketoproof: 30 g pinda’s bevat minder dan 5 g net koolhydraten

Werk: 7 min

Gaartijd: 10 min

Ingrediënten:

• 100 g (ongezouten) pinda’s of pistachenoten

• 3 takjes rozemarijn

• 12 gedroogde limoenblaadjes

• 1 knoflookteentje

Bereiding:

Rits de blaadjes van de rozemarijn, snijd de knoflook in dunne plakjes. Verwijder de harde nerf uit de limoenblaadjes en breek ze in stukjes.

Giet een beetje olijfolie in een pannetje, bak hierin de kruiden en roer constant tot de rozemarijnblaadjes krokant zijn. Voeg de pinda’s toe en blijf regelmatig roeren. Kruid met een beetje zout en peper. Let op, want zowel de kruiden als de noten verbranden snel.

