Dag 6: hang reminders door het hele huis #Letsgonina dag 6 Margo Verhasselt en Eva Van Driessche

12 april 2018

08u30 0 Fit & Gezond Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen meer energie geeft. In slechts 10 minuten per dag. Wat doen we vandaag? Ons huis volhangen met herinneringen!

"Ik vergeet ook wel eens voldoende water te drinken. En als mijn stappenteller geen alarm slaat zou ik veel te lang aan mijn laptop blijven zitten. Daarom is het goed om zoveel mogelijk reminders voor jezelf in te stellen. Ik hang een post-it op het toilet met 'Vergeet niet te ademen!' - alleen niet zo handig als er net iemand voor me kwam, ik zet in mijn gsm een alarm om meer water te drinken en mijn polshorloge biept als ik beter eens in beweging kom." vertelt Evy.

Een goede tip om ons plan vol te houden is dus om jezelf te blijven motiveren met herinneringen.

Wat gaan we dus op dag vijf van Letsgonina doen? Ons huis volhangen met post-its! Herinner je je dag 2 nog? Waarop we ons energiedrankje maakten? Wel om die goede gewoonte te onderhouden kan je bijvoorbeeld een post-it met 'drink mij' op die drinkfles van jou plakken. Zeg je al een tijdje dat je 'vanaf morgen' vroeger in bed gaat kruipen? Plak dan 'slaap lekker op de slaapkamerdeur om jezelf een geheugensteuntje te geven. Maar waarom hang je ook eens niet een complimentje aan jezelf op de spiegel? "Hello gorgeous!" Wedden dat je iets vrolijker in de spiegel kijkt 's morgens?