Dag 5 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner

27 augustus 2020

07u00

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, en dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Geen snelle koolhydraten, en dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 1 tot met 5 hier . Vandaag dag 5.

De recepten zijn (zoals altijd in mijn boeken) voor twee personen, tenzij anders vermeld. Dit is hooguit een indicatie zodat je de verhoudingen kent om het recept te maken. Maar ik weet natuurlijk niet of je een man, vrouw of kind bent, of je sport, een zwaar beroep uitoefent, een actief of zitten leven leidt... Mijn advies is: heb je honger, eet meer, heb je voldoende gegeten, stop dan met eten. Eet voldoende bij de maaltijden en probeer geen tussendoortjes te eten. Eet enkel tussendoor als je echt honger hebt.

Dit is geen ketokuur maar wel low carb, d.w.z. als je deze gerechten eet, je niet in ketose zult geraken omdat ze (samen) te veel koolhydraten bevatten. Vooral de ontbijten, omdat we daar graag seizoensfruit gebruiken. Maar er zitten hier en daar wel ketogerechten tussen en die staan ook aangeduid. Wil je er liever toch een ketokuur van maken, dan is mogelijk. Er worden daarvoor extra ketotips meegegeven in de recepten zelf. Maar let op, je zult wel je boodschappenlijstjes moeten aanpassen.

Ontbijt: Gebakken perziken en aardbeien met rozemarijn - Puur Genieten 1 p68

Tip keto: Neem 1 perzik en 10 aardbeien (voor twee personen) en voeg noten en zaden toe.

Werk: 10 minuten

Gaartijd: 12 minuten

Ingrediënten:

• 3 rijpe perziken

• 20 aardbeien

• 4 takjes rozemarijn

• olijfolie

Bereiding:

Snijd de perziken in kwarten en bak ze in een pan in een goede scheut olijfolie. Voeg meteen ook de takjes rozemarijn toe. Schep voorzichtig om met een spatel. Voeg na een 5-tal minuten de aardbeien toe (in hun geheel, halveer ze als ze te groot zijn). Leg een deksel op de pan en laat nog een paar minuten garen.

Lepel de perziken in een cirkel op het bord en leg de aardbeien erop. Lepel het bakvocht over de vruchten.

Lunch: Wortelen met spekblokjes en erwten - Nog Eenvoudiger 1 p41

Tip keto: Vervang dit recept door een lunch uit Ketokuur.

Klaar in 15 minuten

Ingrediënten:

• 3 wortelen

• 200 g spekblokjes

• 250 g passata (gezeefde tomaten)

• 100 g erwten (vers of uit de diepvries)

Bereiding:

Bak de spekblokjes ongeveer 4 minuten in een pan met antiaanbaklaag, zonder vetstof. Snijd intussen de wortelen in slierten met een dunschiller. Doe de passata en de verse erwtjes bij de spekblokjes, roer om en leg er de wortelslierten op. Zet een deksel op de pan en laat een paar minuten stoven tot de wortelen beetgaar zijn. Roer alles voorzichtig om.



Tip: verse erwten of diepvrieserwten

Verse erwtjes zijn natuurlijk super, maar je vindt ze enkel in het voorjaar. Gelukkig zijn diepvrieserwten een perfect alternatief. Het voordeel van diepvrieserwten is dat ze al geblancheerd zijn en je ze enkel aan het einde even moet mee verwarmen. Verse erwtjes laat je best een minuut of 4 meekoken.

Diner: Pizza - Ketokuur p106

Keto ✔

Klaar in 20 min

Ingrediënten:

• 100 g amandelmeel

• 2 eieren

• 100 g gruyère

• 200 g passata

• Provençaalse kruiden

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Meng de helft van de gruyère met het amandelmeel en de eieren.

Kneed tot een deeg en maak twee bolletjes. Leg ze op een vel bakpapier. Leg er een tweede vel bakpapier over en duw plat met een theedoek tot een dikte van ongeveer een halve centimeter. Haal het bovenste bakpapier weg. Als de randen van de pizza wat gebarsten zijn, duw ze dan een beetje naar binnen. Bak de bodems 7 minuten in de oven, of tot het deeg lichtbruin en gaar is. Giet een flinke scheut olijfolie bij de passata en kruid met peper, een beetje zout en flink wat Provençaalse kruiden.

Strijk de saus uit over de gebakken pizzabodems en verdeel er de rest van de kaas over. Bestrooi met wat extra Provençaalse kruiden en zet nog 3 minuten in de oven tot de kaas gesmolten is.

Extra recept: Dessert voor in het weekend

Dessert : Bavarois van perziken en gedroogde abrikozen - uit het nieuwe boek Echt Eten p184

Werk: 20 min

Gaartijd: 10 min

Koelkast: 20 min

Ingrediënten:

• 3 perziken

• 4 gedroogde abrikozen (die nog wat vochtig zijn)

• 100 g mascarpone

• 2 g agaragar

Voor de bodem:

• 100 g pistachenoten

• 5 dadels

Voor de afwerking:

• rozenblaadjes

• grof gemalen pistachenoten

Bereiding:

Maal de pistachenoten samen met de dadels. Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier.

Lepel het notenmengsel erop en duw goed aan. Zet in de koelkast.

Snijd de perziken in kleine stukken (zie tip). Maal de gedroogde abrikozen fijn. Stoof ze samen met de perziken een vijftal minuten tot ze zacht zijn.

Meng de mascarpone met de agaragar en voeg toe aan de perziken. Breng het geheel aan de kook en laat 2 minuten zachtjes koken terwijl je goed roert.

Giet het mengsel in de springvorm en zet een twintigtal minuten in de koelkast.

Haal de bavarois uit de springvorm en werk af met de pistachenoten en de rozenblaadjes.

Dit is een van mijn mooiste en lekkerste creaties. :-)

Tip: perziken schillen

Het liefst schil ik fruit, groenten en kruiden niet, omdat juist in de schil en net daaronder vaak de concentraties aan vezels, vitaminen, mineralen en secundaire plantenstoffen zitten. Het is wel goed om de stukjes perzik klein te snijden, want grote stukken schil kunnen taai zijn en dat is niet fijn als je de bavarois eet. Kleine stukjes geven ook een leuke structuur.

