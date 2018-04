Dag 4: zo zit je slimmer terwijl je televisie kijkt #letsgonina Dag 4 Margo Verhasselt

10 april 2018

08u00 0 Fit & Gezond Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. Vandaag gaan we iets doen wat we elke dag doen, maar dan beter: zitten.

Tijd voor een weetje! Wij Belgen brengen gemiddeld 5,7 uur per dag zittend door. Dat is veel, en de meeste mensen onder ons zitten op een dag nog langer neer. Daarom is het erg belangrijk dat we onze zithouding af en toe eens variëren. Evy’s favoriet uit de yogales: de zittende vlinder. We houden bijzonder veel spanning en stress vast op onze heupen. Met deze simpele oefening maak je jouw heupen weer losser. Ga dus even niet in de zetel hangen terwijl je een serie kijkt, maar zet je comfortabel op de grond in vlinderhouding. Probeer zo zeker tien minuten van je zeteltijd anders zittend door te brengen, het maakt al een wereld van verschil. En let ook overdag op je zithouding: wissel tussen stoel, staan, zitbal. Hou je voeten mooi naast elkaar op de grond en recht je rug.

Hoe doe je de zittende vlinder?

Ga zitten op een zachte ondergrond, recht je rug, ontspan je schouders en breng ze naar achteren, weg van je oren. Trek je voeten naar je toe en plaats je voetzolen tegen elkaar. Je knieën laat je zachtjes naar buiten zakken. Ze hoeven de grond niet te raken, met stijve heupen is dat vaak heel moeilijk. Als je het zwaar vindt om in deze oefening te blijven zitten, kan je ook twee kussens onder je benen plaatsen. Het is belangrijk dat je de rug recht houdt en de borst geopend. Zak niet in.

Je kan je schouders ook losmaken in deze houding door je handen achter je rug te houden met de handpalmen tegen elkaar of met de vingers verstrengeld.