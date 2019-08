Dag 4 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Redactie

27 augustus 2019

07u50

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst hier . Vandaag dag 4. Alle recepten zijn voor 2 personen.

Ontbijt: fruitontbijt met noden en zaden - Puur & Lichter pagina 54

Werk: de eerste keer iets meer, omdat je de noten- en zadenmix moet maken, nadien maak je dit in een handomdraai

Gaartijd: 7 minuten

Ingrediënten

Geroosterde noten- en zadenmix:

• 50 g amandelnoten, 50 g pecannoten, 50 g walnoten, 50 g amandelschilfers , 50 g pompoenpitten, 50 g chiazaad, 50 g lijnzaad, 50 g zonnebloempitten, 50 g geroosterde kokosschilfers (zo te koop)

• 200 g gemengd fruit (kiwi, nectarine, mango, papaja ...)

• 200 g bessen (frambozen, bosbessen, aardbeien ...)

• volle yoghurt

Bereiding

Leg de noten, amandelschilfers, pompoen- en zonnebloempitten in een ovenschaal en zet ze in een voorverwarmde oven van 180 °C. Zet na zeven minuten de oven uit en laat de mengeling rustig afkoelen in de oven, tot ze lichtjes gebruind is.

Voeg er dan het chiazaad, lijnzaad en de kokosschilfers aan toe en meng alle ingrediënten door elkaar. Leg het fruit op een bord, schep er vier lepels volle yoghurt bij en strooi er wat van de notenmengeling overheen.

Tip om te bewaren:

Doe het noten-zadenmengsel in een pot en bewaar het in een kast waar het koel en donker is. Iedere ochtend zet je de pot mee op tafel – heerlijk bij het fruitontbijt of gemengd met volle yoghurt, maar ook ideaal als tussendoortje.

(lees verder onder de foto)

Lunch: kleine gare tomaatjes met mozzerallabolletjes - Puur & Lichter pagina 106

Werk: 5 minuten

Gaartijd: 10 minuten

Ingrediënten:

• 30 kleine tomaatjes in verschillende kleuren

• 1 zakje kleine mozzarellabolletjes

• gedroogde tijm

• verse basilicum

• balsamicoazijn

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de kleine tomaatjes in tweeën en leg ze dicht bij elkaar en met het snijvlak naar boven in een ovenschaal. Strooi er flink wat gedroogde tijm over en een beetje zout en peper.

Giet over alle tomaatjes zorgvuldig een dunne straal olijfolie en wat balsamicoazijn. Zet ze 10 minuten in de oven. Meng de gare tomaatjes met het basilicum en de mozzarellabolletjes. Gebruik het heerlijke gaarvocht als dressing.

(lees verder onder de foto)

Avondeten: courgette met gerookte zalm, sojasaus en kappertjes - Puur Pascale 2 pagina 36

Werk: 10 minuten

Gaartijd: 20 minuten

Ingrediënten:

• 2 courgettes

• 250 g plakjes gerookte zalm

• 1 tomaat

• 3 eetlepels kappertjes

• sojasaus

Bereiding:

Snijd de tomaat in flinterdunne plakjes. Snijd de courgettes in dunne plakjes met een dunschiller. Giet in een ovenschaal wat olijfolie, leg hierop enkele plakjes courgette, daar bovenop een paar plakjes zalm en lepel er wat kappertjes over.

Leg er een nieuwe laag courgette op, zalm en een laagje tomaat (er is dus maar één laag met tomaat, anders krijg je te veel vocht in de schotel), wat kappertjes en eindig met een laag courgette en wat kappertjes.

Giet er een flinke scheut olijfolie en sojasaus over en kruid enkel met zwarte peper (sojasaus en gerookte zalm zijn al zout).

Zet de schaal 20 minuten in de oven op 180 °C. Overgiet na 10 minuten het geheel met de saus die langs de zijkant vrijkomt. Giet er vlak voor het serveren nog wat saus over.

(lees verder onder de foto)

Bekijk hier de boodschappenlijst van dag 1 tot en met dag 5.

Op de overzichtspagina vind je de recepten van de voorbije dagen terug.

Benieuwd naar het nieuwe boek van Pascale? In Nog eenvoudiger 2 kookt ze met maar 4 ingrediënten. Alles om het je gemakkelijk te maken.

