Dag 4 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner

26 augustus 2020

07u00

Geen snelle koolhydraten, en dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 1 tot met 5 hier . Vandaag dag 4.

De recepten zijn (zoals altijd in mijn boeken) voor twee personen, tenzij anders vermeld. Dit is hooguit een indicatie zodat je de verhoudingen kent om het recept te maken. Maar ik weet natuurlijk niet of je een man, vrouw of kind bent, of je sport, een zwaar beroep uitoefent, een actief of zitten leven leidt... Mijn advies is: heb je honger, eet meer, heb je voldoende gegeten, stop dan met eten. Eet voldoende bij de maaltijden en probeer geen tussendoortjes te eten. Eet enkel tussendoor als je echt honger hebt.

Dit is geen ketokuur maar wel low carb, d.w.z. als je deze gerechten eet, je niet in ketose zult geraken omdat ze (samen) te veel koolhydraten bevatten. Vooral de ontbijten, omdat we daar graag seizoensfruit gebruiken. Maar er zitten hier en daar wel ketogerechten tussen en die staan ook aangeduid. Wil je er liever toch een ketokuur van maken, dan is mogelijk. Er worden daarvoor extra ketotips meegegeven in de recepten zelf. Maar let op, je zult wel je boodschappenlijstjes moeten aanpassen.

Praktisch:

Vandaag zijn de gerechten vegan.

Ontbijt: Fruitontbijt

Tip keto: Neem enkel 200 g bessen als fruit.

Klaar in 10 min

Ingrediënten:

• 250 g volle yoghurt (of kokosmelk)

• 100 g gemengde noten en zaden

• 500 à 700 g fruit (behalve banaan en druiven)

Bereiding:

Snijd het fruit in stukken en leg het in een diep bord. Schep de yoghurt erbij en strooi de noten en zaden erover.

Opmerking: Kies veel bessen als fruit, ze zijn volop in het seizoen en erg gezond.

Lunch: Kikkererwten met groenten uit de oven - Nog Eenvoudiger p145

Tip keto : Vervang dit recept door een lunchrecept uit Ketokuur.

Werk: 10 min

Gaartijd: 25 min

Ingrediënten:

• 350 g gekookte kikkererwten

• 1 aubergine

• 300 g kerstomaten

• 2 uien

• Ras el hanout

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe de uitgelekte kikkererwten in een kom en giet er een flinke scheut olijfolie bij. Roer er een grote eetlepel ras el hanout door, meng goed en laat even rusten.

Snijd de aubergine in blokjes van 2 centimeter. Snijd de uien grof en halveer de kerstomaatjes.

Bedek een bakplaat met een vel aluminiumfolie en leg er de aubergine, uien en tomaatjes op. Giet er wat olijfolie over, kruid met peper en zout en meng goed. Let er vooral op dat de blokjes aubergine goed bedekt zijn met olijfolie. Strooi er de kikkererwten over en zet 25 minuten in de oven, of tot de groenten gaar zijn.

Diner: Veganistische schotel met portobello’s - Nog Eenvoudiger p65

Tip keto: Kies een ander gerecht uit Ketokuur.

Klaar in 15 min

Ingrediënten:

• 6 grote portobello’s (of 600 g champignons)

• een handvol geroosterde pinda’s

• 10 lente-uitjes

• 4 knoflookteentjes

• een scheut lichte sojasaus

Bereiding:

Snijd de portobello’s in grote stukken en bak ze aan in sesamolie of olijfolie. Hak de knoflook fijn en doe de knoflook bij de portobello’s. Snijd de lente-uitjes in stukjes van 5 centimeter. Snijd de witte stukken in de lengte middendoor. Doe ze bij de portobello’s. Voeg er de pinda’s en een scheut sojasaus aan toe en serveer.

Van 24 augustus tot en met 2 september loopt de Puur & Lichter challenge met Pascale Naessens.

Pascale beantwoordt exclusief voor onze abonnees ook elke dag vragen van lezers.

Wil je foto's van je gerechten posten of vragen stellen? Dan kan je terecht op de communitypagina.

