Dag 3 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner

26 augustus 2019

07u50

Bron: Content redactie 4 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst hier . Vandaag dag 3. Alle recepten zijn voor 2 personen.

Ontbijt: fruitontbijt met noten en zaden - Puur & Lichter pagina 54

Werk: de eerste keer iets meer, omdat je de noten- en zadenmix moet maken, nadien maak je dit in een handomdraai

Gaartijd: 7 minuten

Ingrediënten

Geroosterde noten- en zadenmix:

• 50 g amandelnoten, 50 g pecannoten, 50 g walnoten, 50 g amandelschilfers , 50 g pompoenpitten, 50 g chiazaad, 50 g lijnzaad, 50 g zonnebloempitten, 50 g geroosterde kokosschilfers (zo te koop)

• 200 g gemengd fruit (kiwi, nectarine, mango, papaja ...)

• 200 g bessen (frambozen, bosbessen, aardbeien ...)

• volle yoghurt

Bereiding

Leg de noten, amandelschilfers, pompoen- en zonnebloempitten in een ovenschaal en zet ze in een voorverwarmde oven van 180 °C. Zet na zeven minuten de oven uit en laat de mengeling rustig afkoelen in de oven, tot ze lichtjes gebruind is.

Voeg er dan het chiazaad, lijnzaad en de kokosschilfers aan toe en meng alle ingrediënten door elkaar. Leg het fruit op een bord, schep er vier lepels volle yoghurt bij en strooi er wat van de notenmengeling overheen.

Tip om te bewaren:

Doe het noten-zadenmengsel in een pot en bewaar het in een kast waar het koel en donker is. Iedere ochtend zet je de pot mee op tafel – heerlijk bij het fruitontbijt of gemengd met volle yoghurt, maar ook ideaal als tussendoortje.

Lunch: veganistische schotel met portobello’s - Nog Eenvoudiger pagina 65

Klaar in 15 minuten

Ingrediënten:

• 5 tot 6 portobello’s (500 tot 600 g)

• een handvol geroosterde pinda’s

• 10 lente-uitjes

• 4 teentjes knoflook

Bereiding:

Snijd de portobello’s in grote stukken en bak ze aan in sesamolie of olijfolie.

Hak de knoflook fijn en doe de knoflook bij de portobello’s. Snijd de lente-uitjes in stukjes van 5 centimeter. Snijd de witte stukken in de lengte middendoor.

Doe ze bij de portobello’s. Voeg er de pinda’s en een scheut sojasaus aan toe en serveer.

Uit de voorraadkast:

• sojasaus

Avondeten: halloumi met venkel in roomsaus - Puur Pascale 146

Werk: 15 minuten

Gaartijd: 12 minuten

Ingrediënten:

• 250 g halloumi (zie tip)

• 150 ml room

• 1 handvol bladpeterselie

• 1 venkel

• sap van 1 limoen

Bereiding:

Snijd de venkel in dunne plakjes met een mandoline of dunschiller. Voeg het limoensap toe en giet er een flinke scheut olijfolie bij. Kruid met peper en zout en zet opzij.

Snijd de halloumi in plakjes en bak ze in een pan zonder vetstof. Laat beide kanten kleuren. Als de kaas bruin is, giet er dan de room bij. Laat even opborrelen en kruid met peper en zout.

Haal de pan van het vuur, strooi in het midden de fijngehakte peterselie en leg daarop de venkel. Serveer in de pan op tafel (kies daarom je mooiste pan).

Tip: halloumi

Deze stevige kaas is zeer populair in Griekenland en het Midden-Oosten. Hij doet een beetje denken aan mozzarella, maar is veel vaster, zelfs een beetje chewy. Niet iedereen houdt daarvan, maar ik vind dat juist heel fijn. De kaas smelt niet bij verhitting en is daarom ideaal om te bakken of te grillen. Je kunt halloumi vinden in de supermarkt.

Van 24 augustus tot en met 2 september loopt de Puur & Lichter challenge met Pascale Naessens. Bekijk hier alle recepten, boodschappenlijsten, adviezen en tips.