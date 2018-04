Dag 20: 10 minuten yoga die uren slaap vervangen Margo Verhasselt

26 april 2018

10u48 1 Fit & Gezond Geen kilo’s die eraf vliegen, geen zotte squats tot je de trap niet meer op kan. Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Vandaag voeren we een korte sessie Yoga Nidra uit.

Yoga Nidra wordt ook wel 'slaap van de yogi's' genoemd. Het is erg simpel maar heeft een enorm effect laat Evy ons weten. Niet alleen op je fysieke gezondheid, maar ook op je mentale, emotionele en spirituele bewustzijn.

Deze vorm van yoga is een minder bekende soort waarin eigenlijk geen houdingen aangenomen worden, maar het is ook geen meditatie. Je gaat liggen op de grond en wordt je bewust van de dingen om je heen. We moeten als mensen veel slapen om dingen te verwerken, en om ons goed te blijven voelen. Yoga Nidra kan voor een groot deel dezelfde effecten hebben als slapen, zonder dat je uren lang in bed moet liggen.

Kortom, het is een vorm van yoga die doet denken aan slapen maar niet hetzelfde is. Je bent zelfs nog meer alert dan wanneer je gewoon wakker bent. Een uur Yoga Nidra kan voelen als vier uur slaap. Ervaren yogi's gaan deze techniek gebruiken om zo weinig mogelijk te slapen.

Hoe doe je het?

- Leg je comfortabel neer op de grond, of op een matje.

- Begin met een reeks ademhalings- en bewustzijnsoefeningen: waar ben je, wie ben je? Zorg dat je je op je gemak voelt.

- Word je bewust van je lichaamsdelen: beeld je in dat je bloed voelt stromen in de toppen van je vingers, laat dit gevoel doorlopen naar de andere delen van je lichaam, je schouders, benen, tot in het puntje van je neus.