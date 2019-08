Dag 2 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Redactie

Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk hier de boodschappenlijst van dag 1 t.e.m. dag 5. Vandaag dag 2. Alle recepten zijn voor 2 personen.

Ontbijt: heerlijke ontbijtcake - Puur Pascale pagina 59

Werk: 12 minuten

Gaartijd: 20 minuten – voor 1 cake

Ingrediënten:

• 1 kop gebroken lijnzaad

• 2 koppen havermoutvlokken

• 1 kop kokosmelk

• 1 kop gemengde noten

• 1 appel

• 150 g bessen (vers of diepvries)

• honing (optioneel)

• bakpapier

Bereiding:

Doe het gebroken lijnzaad in een kommetje en giet er water bij tot de zaadjes net onderstaan. Laat wellen.

Hak de noten grof en snijd de appel in blokjes, de schil mag eraan blijven.

Meng alle ingrediënten in een kom: de havermoutvlokken, de kokosmelk, de appelblokjes, de noten, de bessen en het gewelde lijnzaad. Houd nog wat bessen apart voor de afwerking.

Leg wat bakpapier in een cakevorm of ovenschaal en lepel er de dikke brij in. Duw wat bessen bovenaan in de brij.

Zet 20 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C. Voor de zoetebekken: giet er de laatste 5 minuten wat honing over, dat geeft ook een mooie glanzende afwerking (maar eigenlijk hoef je geen extra zoet toe te voegen, het is al zoet genoeg door het fruit).

Tip: gebroken lijnzaad

Gebroken lijnzaad kun je zo kopen, maar je kunt ook gewoon lijnzaad even mixen zodat de meeste zaadjes gebroken zijn. Op die manier nemen ze meer water op.

Lunch: courgettetaart - Nog Eenvoudiger pagina 139

Werk: 12 minuten

Gaartijd: 20 minuten

Ingrediënten:

• 2 courgettes (groene, gele of gemengd)

• 3 eieren

• een handvol bladpeterselie

• 200 g gruyère

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Meng de eieren met de bladpeterselie en driekwart van de gruyère.

Snijd de courgettes in dunne plakjes. Dat gaat het makkelijkst met een mandoline.

Bedek een ronde ovenschaal of springvorm met boterpapier en giet er de helft van het mengsel in. Schik er de courgetteplakjes in een mooie cirkel op (zie foto).

Giet er de rest van het eimengsel over en bestrooi met de rest van de gruyère. Zet 20 minuten in de oven.

Avondeten: kip met wortelen en tomaten - Nog Eenvoudig pagina 150

Werk: 12 minuten

Gaartijd: 1 uur

Ingrediënten:

• 2 kippendijen

• 4 pruimtomaten

• 3 wortelen

• limoen

Uit de voorraadkast:

• ras el hanout

• sojasaus

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Leg de kippendijen in een ovenschaal (je kunt ze eventueel halveren, zoals ik heb gedaan). Kruid met een eetlepel ras el hanout en giet er een flinke scheut olijfolie over. Wrijf de kip in met de olie en het kruidenmengsel.

Snijd de wortelen in slierten met een dunschiller. Doe de wortelslierten in een kom. Snijd de tomaten in stukken en verwijder het witte harde gedeelte. Doe de stukken tomaat bij de wortelen.

Voeg het sap van een halve limoen toe en giet er een scheut sojasaus en olijfolie bij. Kruid met peper en zout en kneed de wortelen en tomaten tot de wortelen zacht zijn.

Schik de groenten rond de kip en giet het vocht van de groenten erbij. Dek de ovenschotel af met aluminiumfolie. Maak bovenaan een opening van 1 centimeter zodat de damp weg kan.

Zet 1 uur in de oven. Verwijder de folie na 50 minuten en laat nog 10 minuten verder bakken.

Tip: pruimtomaten

Ik gebruik graag pruimtomaten in ovenschotels omdat ze niet zoveel vocht bevatten. Heb je na het bakken toch te veel vocht in je ovenschotel? Giet het er dan uit en serveer het vocht als soepje of hapje. Gooi het zeker niet weg, want het is ongelofelijk lekker!

Dessert: heerlijk dessert met mascarpone en blauwe bessen - Nog Eenvoudiger pagina 201

Werk: 4 minuten

Gaartijd: 15 minuten

Ingrediënten:

• 200 g mascarpone

• 150 g blauwe bessen

• 2 eierdooiers

• 30 g kokosbloesemsuiker

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Scheid de eierdooiers van het eiwit. We hebben alleen de dooiers nodig. Het eiwit kun je eventueel voor een ander recept gebruiken.

Meng de eierdooiers en de suiker onder de mascarpone en roer er de blauwe bessendoor. Schep in kleine vuurvaste schaaltjes en zet 13 tot 15 minuten in de oven.

