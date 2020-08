Dag 2 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Pascale Naessens

24 augustus 2020

07u00

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, en dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Geen snelle koolhydraten, en dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 1 tot met 5 hier . Vandaag dag 2.

De recepten zijn (zoals altijd in mijn boeken) voor twee personen, tenzij anders vermeld. Dit is hooguit een indicatie zodat je de verhoudingen kent om het recept te maken. Maar ik weet natuurlijk niet of je een man, vrouw of kind bent, of je sport, een zwaar beroep uitoefent, een actief of zitten leven leidt... Mijn advies is: heb je honger, eet meer, heb je voldoende gegeten, stop dan met eten. Eet voldoende bij de maaltijden en probeer geen tussendoortjes te eten. Eet enkel tussendoor als je echt honger hebt.

Dit is geen ketokuur maar wel low carb, d.w.z. als je deze gerechten eet, je niet in ketose zult geraken omdat ze (samen) te veel koolhydraten bevatten. Vooral de ontbijten, omdat we daar graag seizoensfruit gebruiken. Maar er zitten hier en daar wel ketogerechten tussen en die staan ook aangeduid. Wil je er liever toch een ketokuur van maken, dan is mogelijk. Er worden daarvoor extra ketotips meegegeven in de recepten zelf. Maar let op, je zult wel je boodschappenlijstjes moeten aanpassen.

Ontbijt: Heerlijke ontbijtcake - Puur Pascale p59

Tip keto: Vervang de ontbijtcake door het notenbrood uit Ketokuur p166.

Werk: 12 min

Gaartijd: 20 min

Ingrediënten (opgelet: uitzonderlijk voor vier porties!):

• 1 kop gebroken lijnzaad

• 2 koppen havervlokken

• 1 kop kokosmelk

• 1 kop gemengde noten

• 1 appel

• 150 g bessen

• honing (optioneel, is afslanken je doel, gebruik dan geen honing)

Bereiding:

Doe het gebroken lijnzaad in een kommetje en giet er water bij tot de zaadjes net onderstaan. Laat wellen.

Hak de noten grof en snijd de appel in blokjes, de schil mag eraan blijven.

Meng alle ingrediënten in een kom: de havermoutvlokken, de kokosmelk, de appelblokjes, de noten, de bessen en het gewelde lijnzaad. Houd nog wat bessen apart voor de afwerking.

Leg wat bakpapier in een cakevorm of ovenschaal en lepel er de dikke brij in. Duw wat bessen bovenaan in de brij.

Zet 20 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C.

Voor de zoetebekken: giet er de laatste 5 minuten wat honing over, dat geeft ook een mooie glanzende afwerking (maar eigenlijk hoef je geen extra zoet toe te voegen, het is al zoet genoeg door het fruit).

Tip: gebroken lijnzaad

Gebroken lijnzaad kun je zo kopen, maar je kunt ook gewoon lijnzaad even mixen zodat de meeste zaadjes gebroken zijn. Op die manier nemen ze meer water op.

(lees verder onder de foto)

Lunch: Warme feta met gebakken groenten en pecannoten - Ketokuur p78

Klaar in 25 min

Ingrediënten:

• 200 g feta

• 400 g broccoli

• 2 lente-uitjes

• ½ rode paprika

• 30 g pecannoten

• 60 g olijven (je lievelingsolijven)

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Snijd de feta in tweeën, leg de stukken in een vuurvaste schaal en zet 10 minuten in de oven of tot de feta aan de hoeken lichtjes begint te kleuren.

Snijd de broccoli in roosjes, de lente-ui in fijne ringetjes en de paprika in blokjes. Stoof de groenten in de olijfolie. Voeg je lievelingsolijven toe, maakt niet uit of ze groen of zwart zijn, als je ze maar lekker vindt. Kruid met zwarte peper en zout.

Hak de noten grof.

Leg op elk bord een plakje feta en schik de groenten ertegenaan. Werk af met de noten.

(lees verder onder de foto)

Diner: Courgette met gerookte zalm, sojasaus en kappertjes - Ketokuur p78

Keto ✔

Werk: 10 min

Gaartijd: 20 min

Ingrediënten voor vier porties, twee voor de lunch morgen:

• 4 courgettes

• 600 g plakjes gerookte zalm

• 2 tomaten

• 100 g kappertjes

• 2 scheuten lichte sojasaus

• olijfolie

Bereiding:

Snijd de tomaten in flinterdunne plakjes. Snijd de courgettes in dunne plakjes met een dunschiller.

Giet in een ovenschaal wat olijfolie, leg hierop enkele plakjes courgette, daar bovenop een paar plakjes zalm en lepel er wat kappertjes over. Leg er een nieuwe laag courgette op, zalm en een laagje tomaat (er is dus maar één laag met tomaat, anders krijg je te veel vocht in de schotel), wat kappertjes en eindig met een laag courgette en wat kappertjes.

Giet er een flinke scheut olijfolie en sojasaus over en kruid enkel met zwarte peper (sojasaus en gerookte zalm zijn al zout).

Zet de schaal 20 minuten in de oven op 180 °C. Overgiet na 10 minuten het geheel met de saus die langs de zijkant vrijkomt. Giet er vlak voor het serveren nog wat saus over.

Tip: Gebruik lichte sojasaus, anders wordt het geheel te zout, of gebruik minder. Proef tussendoor.

(lees verder onder de foto)

