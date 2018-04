Dag 11: schop je schoenen uit en neem een bosbad Eva Van Driessche

17 april 2018

08u00 0 Fit & Gezond Evy Gruyaert werkte samen met NINA een haalbaar, leuk plan uit, dat je in 21 dagen 100% happy maakt. In slechts 10 minuten per dag. Vandaag (lekker weertje buiten!) halen we energie uit de natuur.

Natuur verlaagt onze stresslevels zonder dat we het zelf beseffen. In Japan bedachten ze rond deze theorie Shirin-Yoku of bosbaden. Deze manier van mobiele meditatie werd in 1982 erkend door de Japanse overheid en betekent dat je gevoelens van stress, angst of woede vermindert door letterlijk een 'bosbad' te nemen. Dat doe je zo: je zoekt een mooie groene plek waar je even met al je zintuigen van gaat genieten. Ruik de bomen, het gras, luister naar een beekje, naar de wind, kijk hoe het licht speelt met de bladeren en doe je schoenen uit om te voelen of het gras warm, vochtig aanvoelt of prikt aan je voeten. Laat je mobiele telefoon op kantoor liggen of zet die even op flight mode. De ideale tijd voor een bosbad is een uurtje. Maar je kan het ook in kleine stukjes opsplitsen. Een kwartiertje tijdens de lunchpauze, nog even een wandeling na het werk...

Probeer vandaag tijdens de lunchpauze, op weg naar huis, na de bedtijd van de kinderen, wanneer het maar past even te genieten van de buitenlucht. Het wordt mooi weer dus dat moet lukken!