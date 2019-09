Dag 10 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Redactie

02 september 2019

07u45

Bron: Content redactie 12 Fit & Gezond Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst van dag 6 tot met 10 hier . Vandaag dag 10, de laatste dag. Alle recepten zijn voor 2 personen.

Ontbijt: fruitontbijt met noten en zaden - Puur & Lichter pagina 54

Werk: de eerste keer iets meer, omdat je de noten- en zadenmix moet maken, nadien maak je dit in een handomdraai

Gaartijd: 7 minuten

Ingrediënten

Geroosterde noten- en zadenmix:

• 50 g amandelnoten, 50 g pecannoten, 50 g walnoten, 50 g amandelschilfers , 50 g pompoenpitten, 50 g chiazaad, 50 g lijnzaad, 50 g zonnebloempitten, 50 g geroosterde kokosschilfers (zo te koop)

• 200 g gemengd fruit (kiwi, nectarine, mango, papaja ...)

• 200 g bessen (frambozen, bosbessen, aardbeien ...)

• volle yoghurt

Bereiding

Leg de noten, amandelschilfers, pompoen- en zonnebloempitten in een ovenschaal en zet ze in een voorverwarmde oven van 180 °C. Zet na zeven minuten de oven uit en laat de mengeling rustig afkoelen in de oven, tot ze lichtjes gebruind is.

Voeg er dan het chiazaad, lijnzaad en de kokosschilfers aan toe en meng alle ingrediënten door elkaar. Leg het fruit op een bord, schep er vier lepels volle yoghurt bij en strooi er wat van de notenmengeling overheen.

Tip om te bewaren:

Doe het noten-zadenmengsel in een pot en bewaar het in een kast waar het koel en donker is. Iedere ochtend zet je de pot mee op tafel – heerlijk bij het fruitontbijt of gemengd met volle yoghurt, maar ook ideaal als tussendoortje.

Lunch: groenten met linzen en curry - Exclusief recept uit Nog Eenvoudiger 2!

Klaar in 10 minuten

Ingrediënten:

• 500-700 g verschillende restjes groenten

• restjes van verse kruiden zoals peterselie, bieslook …

• 200 g voorgekookte linzen (zie tip)

• 2 à 4 eetlepels rode currypasta

Bereiding:

Snijd alle harde groenten (zie tip) in kleine stukjes en stoof ze in flink wat olijfolie met een scheut water onder een deksel.

Snijd intussen de zachtere groenten in verschillende vormen. Afwisseling is altijd leuk! Voeg ze toe, kruid met peper en zout en leg het deksel op de pan. Laat een zevental minuten stoven.

Roer de rode currypasta en de linzen door de groenten. Roer er vlak voor het serveren de fijngesneden kruiden door. Gerechten als dit serveer ik graag in een mooie schaal.

Tip - voorgekookte linzen

Ik heb altijd voorgekookte linzen in de voorraadkast staan voor als het snel moet gaan. Maar je kunt natuurlijk ook zelf linzen koken.

Tip - harde en zachte groenten

Harde groenten zijn raapjes, wortelen, koolsoorten …

Met zachte groenten bedoel ik tomaten, courgettes, spinazie, asperges, champignons …

Avondeten: zalm met bloemkoolrijst en ras el hanout - Exclusief recept uit Nog Eenvoudiger 2!

Klaar in 15 minuten

Ingrediënten:

• 2 zalmfilets met vel

• ½ bloemkool

• een handvol hazelnoten

• 2 lente-uitjes, fijngesnipperd

Uit de voorraadkast:

• ras el hanout

Bereiding:

Cutter de bloemkool tot bloemkoolrijst. Stoof de bloemkool en de hazelnoten in flink wat olijfolie en roer regelmatig.

Bak de zalm in een andere pan kort en krachtig aan op de velkant, en vervolgens op de andere kant zodat hij nog rosé is. Kruid met peper en zout.

Als de bloemkool bijna gaar is, roer er dan 2 koffielepels ras el hanout, flink wat peper en een beetje zout door. Giet er nog een scheutje olijfolie bij en roer tot alles gaar is. Lepel de bloemkool op een bord en schik de zalm erop. Werk af met de fijngesnipperde lente-uitjes.

