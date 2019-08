Dag 1 van de Puur & Lichter Challenge met Pascale Naessens: recepten voor ontbijt, lunch en diner Redactie

24 augustus 2019

07u30

Geen snelle koolhydraten, dus geen aardappelen, geen pasta, geen rijst en geen koekjes. In de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens ervaar je 10 dagen lang wat het schrappen van deze voedingsmiddelen met je lichaam doet. Pascale geeft elke dag drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Bekijk ook de boodschappenlijst hier . Vandaag dag 1. Alle recepten zijn voor 2 personen.

Ontbijt: fruitontbijt met noden en zaden - Puur & Lichter pagina 54

Werk: de eerste keer iets meer, omdat je de noten- en zadenmix moet maken, nadien maak je dit in een handomdraai

Gaartijd: 7 minuten

Ingrediënten

Geroosterde noten- en zadenmix:

• 50 g amandelnoten, 50 g pecannoten, 50 g walnoten, 50 g amandelschilfers , 50 g pompoenpitten, 50 g chiazaad, 50 g lijnzaad, 50 g zonnebloempitten, 50 g geroosterde kokosschilfers (zo te koop)

• 200 g gemengd fruit (kiwi, nectarine, mango, papaja ...)

• 200 g bessen (frambozen, bosbessen, aardbeien ...)

• volle yoghurt

Bereiding

Leg de noten, amandelschilfers, pompoen- en zonnebloempitten in een ovenschaal en zet ze in een voorverwarmde oven van 180 °C. Zet na zeven minuten de oven uit en laat de mengeling rustig afkoelen in de oven, tot ze lichtjes gebruind is.

Voeg er dan het chiazaad, lijnzaad en de kokosschilfers aan toe en meng alle ingrediënten door elkaar. Leg het fruit op een bord, schep er vier lepels volle yoghurt bij en strooi er wat van de notenmengeling overheen.

Tip om te bewaren:

Doe het noten-zadenmengsel in een pot en bewaar het in een kast waar het koel en donker is. Iedere ochtend zet je de pot mee op tafel – heerlijk bij het fruitontbijt of gemengd met volle yoghurt, maar ook ideaal als tussendoortje.

Lunch: wortelen met spekblokjes en erwten - Nog Eenvoudiger pagina 41

Klaar in 15 minuten

Ingrediënten

• 3 grote, dikke wortelen

• 200 g spekblokjes

• 250 g passata (gezeefde tomaten)

• 100 g erwten (vers of uit de diepvries)

Bereiding

Bak de spekblokjes ongeveer 4 minuten in een pan met antiaanbaklaag, zonder vetstof.

Snijd intussen de wortelen in slierten met een dunschiller.

Doe de passata en de verse erwtjes bij de spekblokjes, roer om en leg er de wortelslierten op. Zet een deksel op de pan en laat een paar minuten stoven tot de wortelen beetgaar zijn. Roer alles voorzichtig om.

Tip

Verse erwtjes zijn natuurlijk super, maar je vindt ze enkel in het voorjaar. Gelukkig zijn diepvrieserwten een perfect alternatief. Het voordeel van diepvrieserwten is dat ze al geblancheerd zijn en je ze enkel aan het einde even moet mee verwarmen. Verse erwtjes laat je best een minuut of 4 meekoken.

Avondeten: kabeljauw met pittige erwtenpuree - Puur Pascale 1 pagina 138

Werk: 10 minuten

Gaartijd: 15 minuten

Ingrediënten

• 400 g jonge erwten

• 1 lepel groene currypasta (of naar smaak)

• 1 handvol verse kruiden (bieslook, bladpeterselie…)

• 4 knoflookteentjes

• 2 dikke kabeljauwfilets

Bereiding

Smeer de kabeljauwfilets in met de olijfolie en kruid flink met zwarte peper en een beetje zout. Leg ze in een ovenschaal en zet 15 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C.

Versnipper de helft van de verse kruiden.

Kook de erwten samen met de knoflookteentjes. Giet het water af en zet de pan terug op het vuur. Voeg de groene currypasta, twee eetlepels olijfolie en de versnipperde kruiden toe en pureer tot een dikke pasta.

Lepel de erwtenpuree op het bord en leg de kabeljauw ernaast. Werk af met nog wat verse kruiden.

