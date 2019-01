Daarom zit jij te bibberen op het werk en loopt je collega rond in een T-shirt Liesbeth De Corte

22 januari 2019

11u47

Bron: PureWow 0 Fit & Gezond De eerste sneeuwvlokken zijn gevallen, dus nu is het officieel: koning winter is in het land. Een vreemd gevolg is dat sommige koukleumen quasi lijken te bevriezen, zélfs op de werkvloer. Ze hullen zich in een dikke trui en sjaal en proberen zich te verwarmen aan een dampende kop thee. Terwijl anderen dan weer nergens last van lijken te hebben en rondlopen in een T-shirt. Hoe komt dat?

1. M en V

Neen, het is geen cliché. Vrouwen hebben het echt sneller koud dan mannen. Wetenschappers van de University of Maryland School of Medicine hebben dit fenomeen onderzocht. Ze hebben ontdekt dat de basislichaamstemperatuur bij mannen iets lager ligt dan bij vrouwen.

Op het eerste gezicht zou je denken dat vrouwen het dan altijd een tikje warmer hebben, maar zo zit het niet in elkaar. Integendeel. Vrouwen zijn warmte beter gewoon, en zullen daarom sneller beginnen bibberen bij frisse temperaturen. Daar bovenop komt ook nog eens dat mannen doorgaans een sneller metabolisme hebben dan vrouwen. En mensen met een sneller metabolisme hebben een dito bloedsomloop, waardoor ze het warmer hebben.

2. Door dik en dun

We zeggen al eens lachend dat onze vetlaagjes ons warm houden, maar daar zit een kern van waarheid achter. Mensen met een hoog vetpercentage beschikken als het ware over een goede isolatielaag. Ook je grootte speelt een rol. Hoe groter je bent, hoe meer huid je hebt die blootgesteld wordt aan de koude.

3. Slaap

Vermoeidheid en koude zijn an sich al geen pretje. Nu blijkt dat de twee elkaar versterken. Een onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad European Journal of Applied Physiology heeft aangetoond dat mensen - die overigens blaken van gezondheid - het sneller koud krijgen als ze moe zijn.

4. Je gezondheid

Tot slot bestaan er enkele medische aandoeningen die van jou een koukleum kunnen maken, zoals schildklierproblemen of een ijzertekort. Heb je het gevoel dat er iets aan de hand is? Dan klop je best eens aan bij je huisdokter.