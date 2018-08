Daarom zijn we depressief: 8 oorzaken (en oplossingen) Nadine Ancher

28 augustus 2018

15u55

Bron: AD 0 Fit & Gezond De Britse schrijver-journalist Johann Hari (39) zocht uit waarom hij ondanks de antidepressiva zo neerslachtig bleef. De oorzaken en oplossingen beschrijft hij in zijn boek 'Verbinding verbroken'. "We zijn dieren aan wiens behoeften niet wordt voldaan."

Johann Hari is 18 jaar als hij voor het eerst antidepressiva slikt. De Seroxat voelt als 'een chemische kus'. Zijn huisarts legt uit dat 'sommige mensen van nature een lagere hoeveelheid serotonine, een chemisch stofje, in hun brein hebben dan anderen'. Zijn depressie is dus een 'defect', de pillen vullen het tekort aan.

Ondanks zijn chemische bepantsering merkt hij dat de somberte terugkeert. Drie vragen spoken jaren later door Hari's hoofd: hoe kan het dat hij nog steeds depressief is, ondanks de antidepressiva? Waarom voelen zoveel mensen zich angstig en neerslachtig? Is er een andere verklaring mogelijk dan een chemisch defect in de hersenen?

