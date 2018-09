Daarom wordt je kater heftiger als je ouder wordt Aiko van Hooijdonk

13 september 2018

07u55

Bron: AD.nl 1 Fit & Gezond Ouderdom komt met gebreken. Dat gezegde is zeker van toepassing als het gaat om de heftigheid van een kater. Die lijkt namelijk steeds heftiger te worden naarmate je ouder wordt. Hoe komt dat?

Een kater gaat vaak gepaard met hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Soms kun je last hebben van diarree en braken. De hoofdpijn komt tot stand doordat alcohol de bloedvaten in de hersenen verwijdt en je lichaam vervolgens probeert deze bloedvaten weer te vernauwen, zodra de invloed van alcohol afneemt.

Daarnaast irriteert alcohol het slijmvlies in de keel, slokdarm, maag en mond. Die prikkelingen zorgen ervoor dat je misselijk wordt en dat kan uiteindelijk ook leiden tot overgeven.

Tot dusver de uitleg over het ontstaan van de kater, maar hoe komt het dat een kater op latere leeftijd harder binnen komt? Dat komt vooral doordat je naarmate je ouder wordt, minder spiermassa hebt. Die wordt langzamerhand vervangen door vet. Spierweefsel bestaat voornamelijk uit water en dus wordt alcohol makkelijker verdund. Daarnaast spelen de nieren en lever ook een belangrijke rol in de heftigheid van je kater. Je organen zijn namelijk steeds minder in staat om de giftige stoffen in de alcohol af te breken.



Tenslotte, is er ook nog een logische verklaring waarom je meer last hebt van je kater naarmate je ouder wordt. Je bent het minder gewend om veel te drinken. Op jongere leeftijd drink je over het algemeen vaker en meer, dus je lichaam is erop ingesteld.