Daarom word je zo slaperig na je lunch

04 februari 2019

Beland jij na je lunch ook steevast in een foodcoma? Je bent blijkbaar niet de enige. Maar waarom maakt die ravioli met spinazie en tomatensaus of die steak-friet je nu zo slaperig? Enkele theorieën op een rijtje.

Als een rijkelijk gevuld bord je moe maakt, heb je niet alleen iets gemeen met je medemens, maar ook met de meeste andere levende wezens. Onderzoekers stelden namelijk vast dat een foodcoma ook voorkomt bij insecten, slangen, wormen en ratten. “Dat zowel mens als dier last heeft van slaperigheid na het eten, betekent dat het iets belangrijks is voor je lichaam”, vertelt neurowetenschapper William Ja, die het foodcomafenomeen bestudeert.

Sommige deskundigen stellen dat dieren, inclusief mensen, ingebouwde ‘waakzaamheidssignalen’ hebben die hen wakker en alert houden als ze honger hebben. Die signalen helpen hen om voedsel te vinden en te bemachtigen. Heb je veel gegeten, dan zouden de signalen weer verdwijnen en vervangen worden door vermoeidheid.

Verandering bloedsomloop

Anderen zeggen dan weer dat de verandering in je bloedsomloop na een maaltijd de schuldige is voor je slaperige gevoel. “De bloedtoevoer naar de dunne darm neemt immens toe nadat je gegeten hebt”, vertelt professor in de gezondheidswetenschappen Tomonori Kishino. “En als er bloed in de darmen wordt gepompt om je spijsvertering te stimuleren, kan er tegelijkertijd een daling van de bloedtoevoer naar de hersenen plaatsvinden, waardoor je slaperig wordt.” Al wordt die hypothese ook door sommige onderzoeken ontkracht.

Toch ontdekte Kishino onlangs dat de hersendoorbloeding van mensen die niet ontbijten, kelderde na de lunch. “Het overslaan van je ontbijt en dan een zware lunch eten kan ervoor zorgen dat je je lichaam te veel belast doordat er grotere veranderingen in je doorbloeding plaatsvinden”, vertelt hij. “En die kunnen dan weer slaperigheid veroorzaken.”

Ook wat en hoeveel je eet zou een grote invloed hebben op de slaperigheid achteraf. Uit een onderzoek van William Ja, bij fruitvliegen weliswaar, blijkt dat een grote maaltijd die rijk is aan zout en eiwitten, vaker zorgt voor een foodcoma achteraf. Waarom? “Slaap zou op een of andere manier de spijsvertering bevorderen. Zo blijkt dat slaap de manier waarop insecten bepaalde macronutriënten, waaronder eiwitten, absorberen verandert. Dat bewijst dat slapen na je maaltijd de opname van voedingstoffen door de darmen beïnvloedt.”

Gezonde vs. koolhydraatrijke maaltijden

Dat sommige voedingsmiddelen meer vermoeidheid veroorzaken dan andere, sluit ook aan bij andere recente onderzoeken. Zo bleek uit een kleine studie vorig jaar bij vrachtwagenchauffeurs dat ze zich minder slaperig voelden na een maaltijd met veel groenten en goede vetten, maar wel last hadden van een foodcoma na een rijkelijke westerse maaltijd met bewerkt vlees of na het eten van fastfood. “Een gezond voedingspatroon zorgt er dus voor dat je je minder slaperig voelt overdag”, vertelt Claudia Morena, een van auteurs van de studie. Haar onderzoek bevestigt oudere onderzoeken waarbij aangetoond werd dat vette en koolhydraatrijke maaltijden slaperigheid veroorzaken omdat ze het natuurlijke slaapritme verstoren.” Ook andere onderzoeken bevestigen die hypothese.

De beste manier om zo’n foodcoma te voorkomen? “Kleinere maaltijden eten”, aldus William Ja. Daarnaast doe je er goed aan om vooral plantaardige en gezonde voedingsmiddelen te verorberen tijdens je lunch.