Daarom trillen je spieren tijdens het sporten (en dit kan je eraan doen) Charlotte Dierckx

10 maart 2018

10u02

Bron: Women's Health 2 Fit & Gezond Veel beginnende sporters hebben er last van: trillende spieren tijdens een intensieve work-out. Plots lijken je benen gemaakt van spaghetti, en in extreme gevallen zak je zelfs als een pudding in elkaar. Maar waarom gaan je spieren zo ongecontroleerd beven? En wat kan je eraan doen?

Trillende spieren worden ook wel 'spiertremoren' genoemd en ontstaan wanneer je meer vraagt van je spieren dan ze aankunnen. De belasting is op dat moment als het ware té groot. De spiervezels worden ongecontroleerd opgerekt en samengetrokken, waardoor zenuwuiteinden geïrriteerd raken en de spieren ongecontroleerd gaan trillen.

Je spieren geven dus aan dat de belasting op dat moment té zwaar is. De beste remedie is dan ook om het wat rustiger aan te doen en de spieren geleidelijk aan de kans te geven om te groeien. "Bouw het tempo rustig op, ga niet sneller dan nodig en pak daarnaast ook voldoende rust tussen je sessies door", tipt fitnessexpert Lee Boyce. Blijf je je spieren toch overmatig belasten, dan loop je het risico op blessures.

Snelle suikers

Een tweede mogelijke oorzaak is een gebrek aan glycogeen in de spieren. Dat is de energievoorraad die je lichaam haalt uit koolhydraten. Maar deze voorraad is beperkt. Gelukkig kan je de glycogeenvoorraad weer op peil brengen door snelle suikers in te nemen. Een fruitdrankje bijvoorbeeld.

Hydrateren

Zorg er ook dat je voldoende water drinkt voor, tijdens en na je work-out. Zo krijgt je lichaam de essentiële mineralen die je door het zweten verloren bent. Sport je langer dan een halfuur, dan kan je ook voor een sportdrank kiezen, die zitten vaak boordevol stoffen als kalium en sodium die spaghettibenen vermijden.

Stretchen

Last but not least. Door de spieren te stretchen, komen de spiervezels onder spanning te staan en kunnen ze onmogelijk nog samentrekken. Simpel maar effectief!