Daarom staan er hier en daar knuffelberen voor het raam HLA

23 maart 2020

11u13 462 Fit & Gezond Wie goed rondkijkt tijdens zijn of haar coronawandeling, heeft het misschien al opgemerkt: her en der zitten knuffelberen aan het raam. Dat is het gevolg van een populaire oproep op de sociale media: plaats een knuffelbeer aan je raam, en ga met je kinderen op berenjacht.

De berenjacht komt overgewaaid uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het populaire prentenboek ‘We gaan op berenjacht’, geschreven in 1995 door Michael Rosen en Helen Oxenbury, diende als inspiratie. Sinds kort verschijnen er ook bij ons heel wat oproepen op sociale media, allemaal met dezelfde boodschap: plaats een beer aan het raam voor de berenjagers. (lees verder onder de afbeelding)

Belgische berenjagers kunnen onder andere terecht op de Facebookpagina ‘berenjacht in tijde van covid19'. “Het coronavirus beperkt de activiteiten”, klinkt het daar. “Maar wandelen met het gezin mag.” Omdat speeltuinen en parken gesloten zijn, is er wel wat extra creativiteit nodig om het buitenspelen spannend te houden. Berenjagen dus. De regels van die berenjacht zijn simpel: plaats een beer aan je eigen raam en zoek tijdens een wandeling in jouw buurt naar andere beren.

Intussen krijgt de oproep heel wat gehoor op verschillende Facebookpagina’s en in Whatsappgroepen, en komen meer en meer beren even aan het venster piepen.

