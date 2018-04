Daarom raakt je menstruatie in de war van reizen Goed Gevoel

10 april 2018

Jij voelt je misschien wel helemaal ontspannen op vakantie, je lichaam is dat helaas niet altijd.

Veel vrouwen weten dat op reis gaan je menstruatie serieus in de war kan sturen. Zeker langeafstandsreizen zorgen er vaak voor dat je te laat, te vroeg of zelfs helemaal niet ongesteld wordt.

De reden? Je lichaam is gestresseerd. Natuurlijk klinkt een zonovergoten vakantie onder de palmbomen met een piña colada in je hand niet als een stresserende ervaring, maar voor je lichaam is het dat wel. Angst voor een aanstaande reis, het eten van ongezonde voeding op je bestemming, minder slaap en andere tijdszones bezorgen je allemaal lichamelijke stress waardoor je hormonen, en dus ook je menstruatie, in de war worden gestuurd.

Maar geen paniek. Het is geen probleem als je een keer niet ongesteld wordt. Als het twee of meerdere keren gebeurt, is er misschien wel iets anders aan de hand en raadpleeg je beter je arts.