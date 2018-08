Daarom raak je altijd geconstipeerd op vakantie (en dit kan je eraan doen) Nele Annemans

11 augustus 2018

15u40

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Lukt het jou ook nooit om de eerste dagen naar het toilet te gaan op reis? Wij vroegen onze maag-darmspecialist hoe dat komt en vooral: hoe je ervan verlost raakt.

"Er zijn omstandigheden waarin iedereen geconstipeerd raakt. Dat zijn vooral situaties waarin je verandert van omgeving, zoals op vakantie", zo steekt Jan Tack, maag-darmspecialist in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, van wal.



"Constipatie is dan een natuurlijke reactie van het lichaam omdat het in een minder vertrouwde omgeving terechtkomt. Je bent meer op je hoede zolang je niet zeker bent van je omgeving. Daardoor kan je de eerste dag waarschijnlijk niet naar het toilet gaan."



De beste manier om het op te lossen is volgens Tack aan lichaamsbeweging doen en vezelrijke voeding eten. Weet dat je op vakantie geconstipeerd kan raken en panikeer niet meteen vanaf de eerste dag. "Blijf je lang geconstipeerd en heb je er vaak last van op vakantie? De meeste stoelgangverzachters die je zonder voorschrift kan halen bij de apotheek zijn meestal vrij onschuldig dus dan kan je de constipatie gerust zelf wat proberen op te lossen", besluit hij.

