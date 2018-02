Daarom overeet jij je altijd als je moe bent Goed Gevoel-redactie

24 februari 2018

16u10 2 Fit & Gezond Heb jij ook de neiging om je te overeten als je moe bent? Wij vroeger aan Hella Van Laer, licentiate voedings- en dieetleer, hoe dat komt en wat je eraan kan doen.

Hella Van Laer, licentiate voedings- en dieetleer: 'Bij slaaptekort produceer je het hormoon ghreline, dat je op hersenniveau zin doet krijgen in eten. Zich overeten bij slaaptekort is dus vaak puur hormonaal en heeft niets te maken met karakter. Als je veel ghreline aanmaakt en je begint te eten, duurt het ongeveer twintig minuten vooraleer het hormoon opnieuw daalt. De drang om te eten zal dus ook gemiddeld pas na twintig minuten opnieuw weggaan. In die tijd kan je natuurlijk al een grote massa eten naar binnen werken.'

Bovendien grijpen we volgens Van Laer ook meer naar suiker als we moe zijn. ‘Slaaptekort kan ook leiden tot een verstoorde suikerspiegel, waardoor je drang naar suikerrijke voedingsmiddelen stijgt. Daarnaast kan vermoeidheid je emotioneel instabieler maken. Daardoor zal je vaker naar suiker grijpen als troost. Dat gedrag hebben we vaak al van kleins af aan aangeleerd. We leerden om bij bepaalde emoties en gevoelens zoals moe zijn, verveling, frustratie, verdriet, boosheid ... naar eten, en meestal naar suiker, te grijpen.'

Toch is de oplossing volgens Van Laer heel simpel en goedkoop. ‘Opnieuw voldoende slapen is de beste manier om die vreetbuien tegen te gaan. Maar als we eten - en dan eten we meestal iets wat ons een suikerpiek bezorgt - geven we ons lichaam voor een hele korte periode opnieuw energie, en door suiker te eten, ook een dopamineshot. En dat is waar ons lichaam naar verlangt als we niets doen aan de echte oorzaak: te weinig slaap. We hebben nog veel werk te doen of we willen nog net dat ene programma op televisie zien, dus kiezen we voor een snelle hap in plaats van in ons bed te kruipen. Naast voldoende slaap kan mindfulness, nagaan hoe je je voelt en jezelf afvragen waarom je begint te eten, helpen om het probleem op te lossen.'

Toch laat je het best je bloed eens nakijken als je een lange tijd vermoeid blijft. ‘Laat je testen op glutenintolerantie of -overgevoeligheid en ga na of je geen tekorten hebt aan bepaalde mineralen of vitaminen. Die zaken kunnen er allemaal voor zorgen dat je drang naar eten, en voornamelijk naar suiker, stijgt', aldus Van Laer.