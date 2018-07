Daarom moet jij 's nachts zo vaak opstaan om te plassen Laurane Berkein

05 juli 2018

09u03

Bron: Aangeboden door Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Nocturia, ofwel: ‘s nachts wakker worden en hoognodig moeten plassen. Verschillende vrouwen en mannen hebben er last van, maar enkele logische tips zorgen ervoor dat je vanaf nu - zonder volle blaas - weer volop kan genieten van je nachtrust.

1. Drink niet meer enkele uren voor je gaat slapen

Een uurtje voor je gaat slapen nog genieten van een glaasje water of een blikje cola? Niet doen! Je lichaam heeft minstens een uur nodig om alle vloeistoffen te verwerken en naar je blaas te sturen. Als je dus kort voor je gaat slapen toch nog wilt drinken, zal je nachtrust sowieso verstoord worden.

2. Vermijd koffie en alcohol

Cafeïne en alcohol irriteren je blaas en werken vochtafdrijvend, waardoor je vaker de neiging hebt om te gaan plassen. Bovendien zorgen beide dranken er ook voor dat je minder vast zal slapen. Cafeïne kan tot 12 uur in je lichaam blijven. Zelfs bij je middageten een kopje koffie drinken kan dus al schadelijk zijn voor je nachtrust. Ook alcohol verstoort je slaap, ondanks het feit dat de drank je moe en suf maakt. Dat je daardoor beter slaapt is -helaas- een illusie. De alcohol zal je snel in slaap laten vallen, maar je zal onrustiger slapen en uiteindelijk toch vermoeider zijn de dag nadien.

3. Leg je voeten omhoog

Vaak moeten plassen ‘s nachts kan ook ontstaan door een vochtophoping in je onderste ledematen. Om dit te voorkomen kan je bijvoorbeeld compressiesokken dragen, of enkele kussens onder je benen en voeten leggen zodat die ‘s nachts hoger liggen dan normaal. Op die manier kan je ‘s nachts plassen verminderen.

4. Eet minder zout

Het klinkt misschien vreemd, maar zout verslechtert je slaapkwaliteit en zorgt er bovendien voor dat je regelmatig een plasdrang hebt ‘s nachts. Onderzoek wees uit dat wie minder zout eet overdag, ‘s nachts minder vaak wakker wordt om te plassen. Ook de algemene kwaliteit van je slaap verbetert erdoor, waardoor je je overdag frisser voelt.