Daarom moet je na een kop koffie naar toilet (en nee, het ligt niet aan de cafeïne) Liesbeth De Corte

22 mei 2019

08u06

Bron: mindbodygreen 4 Fit & Gezond Koffie is een krachtig drankje. Of het nu deel uitmaakt van je ochtendritueel of de energieboost die je nodig hebt om de namiddagdip te bestrijden: elke koffieliefhebber weet dat één kopje al een laxerend effect heeft. Hoe komt dat eigenlijk?

Moet je na het drinken van een cappuccino in lijnrechte sprint naar de toiletten lopen? Weet dat je niet de enige bent. Lang werd gedacht dat cafeïne de boosdoener was, maar dat wordt door een nieuwe studie ontkracht. Volgens wetenschappers van de Medical Branch van de Universiteit van Texas heeft het eerder te maken met de bacteriën in de darmen en de samentrekkende bewegingen van de darmen.

Om tot die conclusie te komen, voerden de wetenschappers enkele experimenten uit met ratten. Ze lieten de proefdieren 3 dagen lang koffie drinken, soms met en soms zonder cafeïne. Tijdens die periode merkten de onderzoekers meer samentrekkende bewegingen op, ongeacht of er nu cafeïne in het drankje zat.

Daarnaast mengden ze de uitwerpselen van de ratten met het zwarte goud in een petrischaaltje, en ze merkten dat het aantal bacteriën was afgenomen. Hoe meer koffie - of er nu cafeïne in zat of niet - hoe minder microben er waren. Na de 3 dagen zagen ze ook dat er minder bacteriën aanwezig waren in de ontlasting van de diertjes.

Volgens de wetenschappers is die sprint naar het kleinste kamertje dus niet te wijten aan cafeïne, wel aan veranderingen in het microbioom. Om te achterhalen of koffie zorgt voor een afname van de goede of slechte bacteriën in de darmen, is er nog meer onderzoek nodig.