Daarom is een onopgemaakt bed beter voor je gezondheid Nele Annemans

07 januari 2019

09u55

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Snoozers, opgelet! Want voor iedereen die ‘s ochtends 2 minuten tijd wil winnen: het is officieel oké om je bed niet op te maken.

Uit een recente studie dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Experimental & Applied Acarology blijkt dat we allemaal slapen in een broeinest van huisstofmijten. Zo zouden er tot 1,5 miljoen van deze kleine, microscopische bezoekers vertoeven in je bed.

En in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, verblijven ze het liefst in warme, donkere en vochtige omstandigheden zoals een opgemaakt bed. Waar ze niet van houden? Lichte en droge plekken zoals je rommelige en onopgemaakte bed waar een streepje zon op valt.

Wees dus gerust eens lui en laat je bed onopgemaakt liggen. Kan je de slordigheid niet aan? Was je lakens dan minstens een keer per week op een hoge temperatuur.

