Daarom hou je je niesbui maar beter niet tegen NA

09 februari 2019

15u23

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Er zijn van die ongelegen momenten (lees: in een overvolle lift of belangrijke meeting) waarop je een niesbui het liefst zou willen vermijden. Toch hou je hem beter niet tegen volgens experts.

Dat een niesbui tegenhouden ernstige gevolgen kan hebben, ondervond een 34-jarige Brit. Toen hij een niesbui voelde opkomen en zijn neus en mond dichtkneep, voelde hij een ploffende knal in zijn nek. Een paar uur later krijg hij pijn, begon zijn nek op te zwellen en merkte hij dat zijn stem veranderde. Toen hij in het ziekenhuis onderzocht werd, bleek dat er door de spanning een scheur in het zachte weefsel van zijn keel was ontstaan waardoor er lucht lekte in zijn nek. Hij verbleef een week in het ziekenhuis om de scheur te laten genezen.

Hoewel deze blessure erg uitzonderlijk is, raden artsen toch af om een niesbui tegen te houden. Het kan immers nog andere complicaties zoals een middenoorontsteking veroorzaken. Probeer gewoon op een beleefde manier te niezen. Dat betekent het liefst in een zakdoek en als die niet voorhanden is, in je elleboog. Vermijd niezen in je hand, dat zorgt ervoor dat je je verkoudheid sneller verspreidt.

