Daarom heb jij altijd koude handen en voeten (en dit is wat je eraan doet)

13 maart 2018

09u21 2 Fit & Gezond Krimpt je partner ook altijd in elkaar wanneer jij met je koude voeten in bed kruipt? En ben jij altijd de koukleum van het gezelschap met ijskoude vingers? Lees dan vooral even verder.

Heb jij ook altijd last van koude vingers en tenen? Dan is de oorzaak hoogstwaarschijnlijk te zoeken bij een slechte microcirculatie. Hierbij zijn de haarvaatjes in je uiterste ledematen (aka. je vingers en tenen) vernauwd. In de meeste gevallen is dit een compleet ongevaarlijke aandoening, maar maak je je toch zorgen, dan kan een bezoekje aan de huisdokter nooit kwaad. In tussentijd geven we je graag enkele tips om weer volledig opgewarmd te raken.

1. Beweeg meer

Wie lang stilzit krijgt het sneller koud, zo simpel is het. Beweeg dus wat meer, dat is niet alleen goed voor je koude vingers en tenen, maar ook voor je gezondheid.

2. Draag de juiste kledij

Toegegeven, het ziet er een beetje vreemd uit dat jij in handschoenen rondloopt wanneer buiten de eerste lentezon schijnt. Maar als dat betekent dat je het eindelijk lekker warm hebt is het zeker het proberen waard. Let er daarnaast ook op dat je schoenen niet te nauw zijn, want ook dit kan een goede bloeddoorstroming belemmeren.

3. Vermijd abrupte temperatuursveranderingen

Hoewel de winter voorbij is wil dat niet zeggen dat je niet meer te maken kan krijgen met abrupte temperatuursveranderingen. Wanneer je op een warme zomerdag een geairconditionned gebouw binnenwandelt kan dit er ook voor zorgen dat je vingers plots als ijslollies aanvoelen. Haal je wantjes dus op tijd boven, ook wanneer je snel iets uit de diepvries haalt.

4. Rook niet

Roken heeft een negatieve invloed op je bloeddoorstroming, en dan hebben we het niet alleen over je microcirculatie. Stop er dus gewoon mee, je aders en je longen zullen je dankbaar zijn.

5. Laat je masseren

Uit onderzoek blijkt dat een massage een positieve invloed heeft op je bloeddoorstroming. Geen beter excuus om nu meteen die afspraak in het wellnesscenter vast te leggen.