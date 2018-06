Daarom heb je tijdens de zomer meer last van een slechte adem Liesbeth De Corte

28 juni 2018

16u07 0 Fit & Gezond Je adem ruikt niet zo fris? Maak je niet al te veel zorgen, dat overkomt iedereen wel eens. Maar lijkt het alsof je tijdens de warme zomermaanden altijd en overal muntjes of kauwgom mee naartoe moet nemen uit voorzorg? Ook daar is een logische verklaring voor.

Het is niet echt een verrassing, maar dehydratatie speelt een grote rol. "Iedereen weet dat je tijdens de zomermaanden meer vocht verliest omdat je meer zweet. Het is dus écht belangrijk om voldoende te drinken", vertelt halitose-expert Harold Katz aan Metro UK. "Bovendien wordt dat probleem nog erger als je medicatie tegen hooikoorts neemt, een dieet volgt omdat je probeert af te vallen en vaker buiten sport."

Maar er is ook nog een tweede reden voor het onaangename geurtje. Onze voorliefde voor verfrissende alcoholische drankjes en zoetigheden als ijsjes, waar we tijdens de tropische zomermaanden vaker voor bezwijken. "In je mond zitten anaërobe bacteriën en die zijn dol op suiker. En zoals je al kan raden, ruiken die bacteriën niet bepaald naar rozen en meiklokjes." Alcohol zorgt er niet alleen voor dat je gedehydrateerd geraakt, maar zit ook nog eens bomvol suiker. Terrasjes à volonté zijn dan nog zo plezierig, je adem zal er geen deugd van hebben.

Om het nog erger te maken, kunnen alle lekkernijen die bij de typische, zomers BBQ horen ook halitose veroorzaken - zo heet het fenomeen van een slechte adem officieel. Van ajuin tot look, sausjes en vinaigrette, stuk voor stuk zorgen ze voor een zogenoemde plakbek. "Vaak blijven stukjes vlees, worstjes en ribbetjes ook vaak zitten tussen je tanden. Als je dan niet flost, krijgen die slechte bacteriën helemaal vrij spel", legt Katz nog uit.

Hoe kom je ervan af?

Gelukkig ligt de remedie dan ook voor de hand: zorg dat je goed gehydrateerd blijft. Drink met andere woorden voldoende water en eet tussendoor waterrijk fruit zoals ananas, meloen of sinaasappel. Na een maaltijd poets je best je tanden of als dat niet lukt, kies je best voor suikervrije kauwgom.

Daarnaast geef je best je tong wat extra aandacht. Die is immers een ideale broedplaats voor bacteriën, dankzij de warmte, het vocht en de zachte hobbelige textuur. Er is dan ook niets effectiever dan minstens twee keer per dag met een tandenborstel of tongschraper alle viezigheid die op je tong achterblijft, weg te schrapen.